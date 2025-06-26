В небе над Европой заметили странное облако: оно появилось из космоса (фото)

Необычное облако было создано верхней ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая отправила на орбиту партию коммерческих грузов.

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Верхняя ступень ракеты Falcon 9 удивила наблюдателей за звездами ночью 24 июня, когда шлейф ракетного топлива на короткое время стал виден невооруженным глазом, пишет Space.

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Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Вандерберг в Калифорнии в 00:25 по Киеву 24 июня с 70 коммерческими грузами на борту, которые она вывела низкую околоземную орбиту. Как уже писал Фокус среди грузов были и человеческие останки.

После запуска первая ступень многоразовой ракеты совершила управляемую посадку на посадочную площадку в Тихом океане, в то время как верхняя ступень с полезным грузом вышла на целевую орбиту.

Верхняя ступень ракеты приступила к развертыванию своих полезных грузов и выбросу шлейфа ракетного топлива перед повторным входом в атмосферу Земли. Ракетное топливо быстро замерзло и отразило солнечный свет, создав необычное облако, которое было видно невооруженным глазом в небе над Европой.

Камера проекта Virtual Telescope запечатлела облако в ночном небе над Италией вместе со светящейся полосой Млечного Пути.

Камера проекта Virtual Telescope запечатлела облако в ночном небе над Италией вместе со светящейся полосой Млечного Пути Фото: Virtual Telescope

Астрофотограф и популяризатор науки Мэри Макинтайр создала короткий видеоролик в то время, когда шлейф ракетного топлива быстро пролетел над Великобританией, используя камеры для поиска метеоров и полярных сияний.

Известно, что ориентация и движение верхних ступеней ракет создают уникальные узоры и завихрения в ночном небе, хотя в этом случае у топлива не было такой определенной структуры.

Некоторые ученые считают, что ракетное топливо может играть роль в формировании высотных "ночных" серебристых облаков. Это явление чаще встречается в северных высотах, но в последние десятилетия его замечали и ближе к экватору.

Как уже писал Фокус, в небе над Норвегией заметили странные облака. Ракета оставила за собой закрученные облака в рамках научного исследования NASA

Также Фокус писал о том, что телескоп за $10 млрд обнаружил самую легкую планету и сделал ее снимок. Космический телескоп Уэбб обнаружил свою первую планету за 3 года работы и это оказалась планета с самой маленькой массой среди планет, которые снимали напрямую.