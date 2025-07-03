Супутник за 88 млн доларів, підтримуваний Google, загинув у космосі: що він робив на орбіті

Кліматичний супутник MethaneSAT був призначений для перевірки викидів метану, які створюються під час видобутку нафти і газу.

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Один із найсучасніших супутників для відстеження шкідливих парникових газів викидів в атмосферу Землі загинув у космосі всього через рік після початку роботи, пише Space.

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Супутник MethaneSAT був створений і експлуатувався некомерційним Фондом захисту навколишнього середовища (EDF). Його відправили на орбіту в березні 2024 року на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Супутник збирав інформацію про скупчення метану в атмосфері в усьому світі, який виникає внаслідок видобутку нафти і газу. Мета місії полягала у зборі вільно доступних аналітичних даних про конкретні джерела викидів парникових газів.

Тепер через більш, ніж рік роботи на орбіті, супутник MethaneSAT вийшов з ладу. У EDF повідомили, що зв'язок із супутником було втрачено ще 20 червня, але до 1 липня його намагалися відновити. Тепер же стало відомо, що супутник уже не підлягає відновленню і перетворився на космічне сміття.

Хоча метан невидимий, він є одним із найпотужніших парникових газів. Молекули метану дуже ефективно поглинають інфрачервоне випромінювання, утримуючи в 20-30 разів більше тепла в атмосфері Землі порівняно з вуглекислим газом. Видобуток викопного палива є одним із найбільших джерел викидів метану в атмосферу Землі. Після того, як метан потрапляє в атмосферу, він створює шар на висоті приблизно 15 км над поверхнею, який утримує тепло.

Супутник MethaneSAT був розроблений як своєрідна перевірка комерційних кліматичних вимірювань, щоб допомогти політикам незалежно перевіряти звіти про викиди в промисловості.

У EDF заявили, що створити і підтримувати роботу супутника вартістю 88 млн доларів допомогли 10 партнерів, включно з компанією Google, Гарвардським університетом, Новозеландським космічним агентством та іншими.

Хоча супутник MethaneSAT уже не працює, вчені обробляють отримані ним дані. Найближчими місяцями буде опубліковано звіт про джерела викидів метану по всьому світу, заявили в EDT.

Як уже писав Фокус, наприкінці червня впав з орбіти і затонув під час невдалого спуску в атмосферу експериментальний космічний корабель, на борту якого перебував нетрадиційний вантаж.

Також Фокус писав про те, що в Сонячній системі виявлено третій в історії міжзоряний об'єкт, який летить зі швидкістю 200 000 км/год. Раніше невідомий об'єкт, який спочатку отримав позначення A11pI3Z, тепер офіційно називається 3I/ATLAS, і він летить з величезною швидкістю через нашу Сонячну систему, але незабаром її покине. Стало відомо, що це величезна міжзоряна комета.