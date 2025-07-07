Рішення військових зі США може призвести до катастрофи на Землі: вчені в жаху

Кліматологи незабаром перестануть отримувати життєво важливі дані про стан морського льоду, який є індикатором глобального потепління.

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Кліматологи будуть відрізані від супутникових даних, що вимірюють кількість морського льоду, який виступає індикатором зміни клімату. Річ у тім, що Міністерство оборони США оголосило про плани скасувати обробку даних для наукових досліджень, пише Space.

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Уряд США продовжує завдавати болючих ударів по науці, адже урізає фінансування наукових досліджень, щоб скоротити витрати бюджету. Наприклад, десятки місій NASA опинилися під загрозою, оскільки бюджет космічної агенції США урізано.

Тепер вченим із Національного центру даних зі снігу та льоду (NSIDC), що базується в Університеті штату Колорадо в Боулдері, які використовували дані спеціального датчика SSMIS, встановленого на метеорологічних супутниках Пентагону, повідомили, що незабаром у них більше не буде доступу до цих даних.

SSMIS — це мікрохвильовий радіометр, який може сканувати Землю для вивчення рівня льодового покриву на суші та на морі. Міністерство оборони США використовує ці дані для планування розгортання власних кораблів, але завжди надавало опрацьовані дані і вченим.

Пентагон повідомив, що Центр чисельної метеорології та океанографії флоту, керований ВМС США, припинить опрацювання даних у режимі реального часу і припинить надавати вченим дані про морський лід. Хоча це рішення поки відкладено до кінця липня.

Індекс морського льоду, який показує, скільки льоду вкриває океан в Арктиці та Антарктиці, сильно залежить від глобального потепління, при цьому підвищення середніх температур як в океані, так і в атмосфері призводить до більшого танення морського льоду. Морський лід діє як буфер, що уповільнює або навіть запобігає таненню великих льодовиків. Без цього буфера рівень океану значно підвищиться.

Якщо вчені не зможуть отримувати дані про морський лід, то вони не зможуть бачити одні з найважливіших показників зміни клімату і не можуть сказати, наскільки близько ми наближаємося до катастрофічного збільшення рівня океану.

Водночас у Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) є супутник Shizuku, на борту якого розміщений прилад AMSRS-2, що виконує практично ту саму роботу, що й SSMIS.

Вчені з NSIDC вже шукають можливість переходу на дані AMSRS-2. Але перехід потребуватиме часу на калібрування приладу і даних із системами NSIDC, що призведе до того, що вчені не отримають важливу інформацію за багато місяців. Це сильний удар по спостереженнях за зміною клімату.

Як уже писав Фокус, кліматичний супутник MethaneSAT, який вимірював викиди метану в атмосферу, вийшов з ладу на орбіті.

Також Фокус писав про те, що зміна клімату призвела до появи рідкісного снігопаду в найсухішому місці на Землі. Це погодне явище призвело до зупинки роботи найпотужнішого радіотелескопа у світі.