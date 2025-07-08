"Машина часу" виявила приховані структури в перших галактиках Всесвіту (фото)

Астрономи наблизилися до розуміння того, яким чином сформувалися галактики, схожі на наш Чумацький Шлях. Для цього їм довелося зазирнути в далеке минуле Всесвіту.

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Астрономи перетворили потужний радіотелескоп ALMA на машину часу, щоб зазирнути в той час, коли Всесвіту було приблизно 1 млрд років. Нагадуємо, зараз його вік оцінюють у 13,8 млрд років. У результаті, використовуючи також дані космічних телескопів Вебб і Габбл, астрономи виявили раніше приховані структури в перших галактиках Всесвіту. Це відкриття допоможе зрозуміти, яким чином сформувалися сучасні галактики, включно з нашим Чумацьким Шляхом. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Астрономи провели спостереження за 39 галактиками в рамках проєкту CRISTAL, які існували через 1 млрд років після Великого вибуху. Ці об'єкти являють собою популяцію перших галактик у Всесвіті. Дослідження дало змогу побачити, як формувалися перші диски галактик, як з'явилися зірки у величезних зоряних скупченнях і яким чином міжзоряний газ дав змогу створити сучасні галактики.

За допомогою радіотелескопа ALMA астрономи створили складну і детальну карту міжзоряного газу в стародавніх галактиках Фото: space.com

За допомогою радіотелескопа ALMA астрономи створили складну і детальну карту міжзоряного газу в стародавніх галактиках. У результаті було виявлено, що найбільш ранні зірки народжуються у величезних зоряних скупченнях, кожне з яких простягається на кілька тисяч світлових років. При цьому в багатьох галактиках було виявлено, що випромінювання вуглецю в міжзоряному газі протирається набагато далі за межі популяції зірок. Це означає, що холодний газ у галактиках може продовжити формувати більше зірок або може бути витіснений із цих галактик потужними зоряними вітрами. Таким чином астрономи отримали уявлення про те, як формувалися перші регіони утворення нових зірок.

Астрономи виявили, що кілька галактик повинні перетвориться на дископодібні структури і саме вони вважаються предками спіральних галактик, таких як Чумацький Шлях.

Під час спостережень астрономи виділили дві галактики, які їх особливо вразили. Перша галактика CRISTAL-13 оповита величезними і масивними хмарами пилу, які блокують видиме світло від її новонароджених зірок. Але завдяки телескопу ALMA астрономи змогли зазирнути крізь пил і побачити раніше приховані структури.

Галакктика CRISTAL-13. Художнє зображення, засноване на отриманих даних Фото: space.com

Більш загадковою виявилася галактика CRISTAL-10. Вона містить іонізований вуглець, який здається незвично тьмяним порівняно з тим, наскільки яскравою є галактика в інфрачервоному світлі. Учені вважають, що це свідчить про те, що в міжзоряному середовищі галактики діють екстремальні фізичні умови.

Це дослідження не тільки надало новий погляд на перші галактики, а й підготувало ґрунт для подальших досліджень. За словами астрономів, вони можуть показати, як хаотичні ранні галактики перетворилися на сучасні галактики з упорядкованою структурою, як у Чумацького Шляху.

Фокус уже писав про те, що відомо про третій в історії міжзоряний об'єкт діаметром 10 кілометрів, який нещодавно було виявлено і який зараз летить через Сонячну систему. Цей міжзоряний об'єкт називається 3I/ATLAS, але також він відомий тепер як комета C/2025 N1 (ATLAS).

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, секрет темної матерії можуть допомогти розкрити загадкові зірки в центрі нашої галактики.