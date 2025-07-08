"Машина времени" обнаружила скрытые структуры в первых галактиках Вселенной (фото)

Астрономы приблизились к пониманию того, каким образом сформировались галактики, похожие на наш Млечный Путь. Для этого им пришлось заглянуть в далекое прошлое Вселенной.

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Астрономы превратили мощный радиотелескоп ALMA в машину времени, чтобы заглянуть в то время, когда Вселенной был примерно 1 млрд лет. Напоминаем, сейчас ее возраст оценивается в 13,8 млрд лет. В результате, используя также данные космических телескопов Уэбб и Хаббл, астрономы обнаружили ранее скрытые структуры в первых галактиках Вселенной. Это открытие поможет понять, каким образом сформировались современные галактики, включая наш Млечный Путь. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Астрономы провели наблюдение за 39 галактиками в рамках проекта CRISTAL, которые существовали через 1 млрд лет после Большого взрыва. Эти объекты представляют собой популяцию первых галактик во Вселенной. Исследование позволило увидеть, как формировались первые диски галактик, как появились звезды в огромных звездных скоплениях и каким образом межзвездный газ позволил создать современные галактики.

С помощью радиотелескопа ALMA астрономы создали сложную и подробную карту межзвездного газа в древних галактиках Фото: space.com

С помощью радиотелескопа ALMA астрономы создали сложную и подробную карту межзвездного газа в древних галактиках. В результате было обнаружено, что самые ранние звезды рождаются в огромных звездных скоплениях, каждое из которых простирается на несколько тысяч световых лет. При этом во многих галактиках было обнаружено, что излучение углерода в межзвездном газе протирается намного дальше за пределы популяции звезд. Это значит, что холодный газ в галактиках может продолжить формировать больше звезд или может быть вытеснен из этих галактик мощными звездными ветрами. Таким образом астрономы получили представление о том, как формировались первые регионы образования новых звезд.

Астрономы обнаружили, что несколько галактик должны превратится в дискообразные структуры и именно они считаются предками спиральных галактик, таких как Млечный Путь.

Во время наблюдений астрономы выделили две галактики, которые их особенно впечатлили. Первая галактика CRISTAL-13 окутана огромными и массивными облаками пыли, которые блокируют видимый свет от ее новорожденных звезд. Но благодаря телескопу ALMA астрономы смогли заглянуть сквозь пыль и увидеть ранее скрытые структуры.

Галакктика CRISTAL-13. Художественное изображение, основанное на полученных данных Фото: space.com

Более загадочной оказалась галактика CRISTAL-10. Она содержит ионизированный углерод, который кажется необычно тусклым по сравнению с тем, насколько яркой является галактика в инфракрасном свете. Ученые считают, что это говорит о том, что в межзвездной среде галактики действуют экстремальные физические условия.

Это исследование не только предоставило новый взгляд на первые галактики, но и подготовило почву для дальнейших исследований. По словам астрономов, они могут показать, как хаотичные ранние галактики превратились в современные галактики с упорядоченной структурой, как у Млечного Пути.

Фокус уже писал о том, что известно о третьем в истории межзвездном объекте диаметром 10 километров, который недавно был обнаружен и сейчас летит через Солнечную систему. Этот межзвездный объект называется 3I/ATLAS, но также он известен теперь как комета C/2025 N1 (ATLAS).

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, секрет темной материи могут помочь раскрыть загадочные звезды в центре нашей галактики.