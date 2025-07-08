NASA научило свой зонд новому трюку, чтобы найти то, что необходимо для жизни людей на Марсе

Ученые научили орбитальный аппарат, который вращается вокруг Марса с 2006 года, переворачиваться таким образом, что это позволяет ему обнаружить воду на Красной планете. Специальный радар теперь имеет более лучший обзор Марса.

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Ученые из NASA научили космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter переворачиваться так, что это дает возможность лучше обнаруживать водяной лед под поверхностью Марса. Раньше зонд не мог этого делать, пишет Space.

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Mars Reconnaissance Orbiter вращается вокруг Марса с 2006 года и до сих пор 5 из его шести научных приборов работают. Обычно космический аппарат направляет эти приборы на цели на поверхности Марса, наклоняясь на 28 градусов. Если зонд переворачивается таким образом, чтобы определенный прибор мог хорошо что-то рассмотреть, это означает, что остальные приборы не имеют хорошего обзора. Особенно это касается прибора SHARAD, которые отправляет радиолокационные сигналы на поверхность Марса в поисках водяного льда, который скрывается под поверхностью планеты на глубине до 2 км.

Прибор SHARAD расположен в задней части космического аппарата и часто не имеет хорошего обзора, что снижает эффективность радиолокационных сигналов. Поэтому многие региона на Марсе в течение 19 лет оставались недоступными для поисков водяного льда.

Марс Фото: NASA

Теперь же ученые из NASA смогли научить Mars Reconnaissance Orbiter переворачиваться на 120 градусов и прибор SHARAD получил больше возможностей для исследования. При этом ученым пришлось решить одну важную проблему. Во время стандартного наклона до 28 градусов антенна связи оставаться направленной на Землю, а солнечные панели зонда – направленными на Солнце, чтобы получать энергию. Во время наклона на 120 градусов антенна не направлена ​​на Землю, а солнечные панели теряют Солнце из виду.

Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Поэтому ученые решили, что такие маневры Mars Reconnaissance Orbiter будет выполнять всего 1-2 раза в год, но есть надежда, что получится совершать повороты чаще.

По словам ученых, благодаря улучшению работы орбитального зонда, можно обнаружить большие залежи водяного льда недалеко от поверхности Марса. Этот водяной лед имеет огромное значение для будущих астронавтов на Красной планете, которые могли бы использовать его для создания питьевой воды, а также для производства кислорода и ракетного топлива. Кроме того, само существование воды на разных широтах может рассказать больше об истории воды и прошлом климата Марса.

Как уже писал Фокус, "машина времени" обнаружила скрытые структуры в первых галактиках Вселенной. Астрономы приблизились к пониманию того, каким образом сформировались галактики, похожие на наш Млечный Путь. Для этого им пришлось заглянуть в далекое прошлое Вселенной.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат Mars Express сделал новый снимок поверхности Марса, но она не выглядит красной, а вместо этого имеет другие цвета. Ученые объяснили, почему так происходит.