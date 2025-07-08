Lockheed Martin может спасти от гибели важнейшую миссию NASA на Марс за $3 миллиарда (фото)

Одна из важнейших миссий NASA Mars Sample Return оказалась под угрозой отмены из-за своей огромной стоимости. Но в рамках этой миссии ученые впервые в истории смогут получить образцы горных пород и воздуха с Марса. Компания Lockheed Martin предложила альтернативу затратной миссии, которая дешевле почти в 2 раза.

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NASA уже столкнулось с сокращением своего бюджета из-за смены приоритетов правительства США. NASA было приказано больше сосредоточиться на пилотируемых миссиях на Луну и Марс, и отказаться от проектов, которые стоят очень дорого, но не имеют пропорциональной научной выгоды. В эту категорию попала миссия Mars Sample Return, которая может никогда не состоятся из-за своей огромной стоимости. В Lockheed Martin предложили спасение этой важнейшей миссии на Марс и это будет стоить менее 3 млрд долларов, что значительно дешевле запланированных затрат, пишет New Atlas.

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Изначально NASA планировало начать реализацию проекта Mars Sample Return уже в конце этого десятилетия, чтобы в середине 2030-х годов получить впервые в истории образцы горных пород и воздуха с Марса. Их изучение в лабораториях на Земле поможет выяснить была ли жизнь на Марсе, какой была Красная планета в далеком прошлом, а также эти данные помогут определить наличие ресурсов, необходимых для колонизации Марса.

Впервые в истории с поврехности Марса должна стартовать ракета в космос. Иллюстрация Фото: Lockheed Martin

Марсоход NASA Perseverance, который сейчас продолжает исследование Марса, за четыре года собрал несколько десятков образцов марсианской горной породы и воздуха, которые запечатаны в специальные титановые трубки. Все они находятся на поверхности Марса в месте, которое известно ученым. Согласно предварительному плану, на Марс нужно отправить несколько космических аппаратов, которые должны реализовать доставку марсианских образцов на Земле.

На Марсе должен приземлиться посадочный модуль, который отправит еще один марсоход для сбора титановых трубок и доставки их на модуль. После этого манипуляторы модуля должны переместить образцы в специальную ракету, которая станет первой ракетой, запущенной с поверхности Марса. Эта ракета доставит образцы на орбиту вокруг Марса, где их заберет еще один космический аппарат. Именно он привезет чрезвычайно ценный груз с Марса на Землю и спустит в специальной капсуле.

На Марсе должен приземлиться посадочный модуль, который отправит еще один марсоход для сбора титановых трубок и доставки их на модуль Фото: Lockheed Martin

Но стоимость этой миссии оценивается в минимум 7 млрд долларов, но у NASA нет таких денег. Космчиеское ганествог обратилось к частным компаниям, чтобы те предложили более дешевые альтернативы существующему проекту. На этот призыв откликнулась компания Lockheed Martin, которая ранее уже создавала разные космические аппараты для NASA. Американская компания утверждает, на основе имеющегося опыта космических миссией, она может реализовать миссию Mars Sample Return менее, чем за 3 млрд долларов. Даже если бюджет выйдет за эти рамки, то Lockheed Martin предлагает взять дополнительные расходы на себя.

Капсула с марсианскими образцами входит в атмосферу Земли. Иллюстрация Фото: Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin предлагает заменить текущие космические аппараты более простыми и легкими версиями, что делает миссию значительно дешевле. Правда получится доставить на Землю меньше марсианских образцов. Нынешний посадочный модуль предлагают заменить меньший аппарат, похожий на посадочный модуль InSight, созданный Lockheed Martin. Это же касается и уменьшенной ракеты, а также более простого аппарата для доставки образцов на Землю. Учитывая то, что Lockheed Martin создала аппарат OSIRIS-REx, который успешно доставил на Землю образцы с астероида Бенну, это предложение может иметь успех также. Теперь осталось, чтобы NASA приняло план спасения миссии Mars Sample Return.

Как уже писал Фокус, NASA научило свой зонд новому трюку, чтобы найти то, что необходимо для жизни людей на Марсе.

Также Фокус писал о том, что как выяснили физики, замерзшая вода в космосе делает то, что считалось невозможным.