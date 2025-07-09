Что узнал космический аппарат NASA за 58 минут и 200 км до своей смерти на Юпитере

В октябре 1989 года NASA запустило к Юпитеру космический аппарат Galileo, который был сконструирован и отправлен в космос с одной целью – изучение газового гиганта. Этот аппарат отправил на планету спускаемый зонд, который впервые опустился в облака Юпитера.

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В 1979, 1980 и 1981 годах человечество впервые мельком увидело Юпитер с близкого расстояния: «Пионер-10», «Пионер-11», а также оба “Вояджера” пролетали мимо газового гиганта. Но Galileo стал первым космическим аппаратом, который предназначался только для изучения Юпитера, пишет IFL Science.

По пути к Юпитеру аппарат сделал потрясающие снимки облаков Венеры, получив от планеты гравитационные толчок. В 1995 году он прибыл к Юпитеру, где приступил к выполнению главной задачи – изучению магнитосферы Юпитера и его спутников.

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“Основная миссия длилась 23 месяца и включала в себя 11 оборотов в системе Юпитера, включая 10 близких пролетов со спутниками Юпитера. Хотя основная миссия была завершена в декабре 1997 года, ее срок продлевался трижды”, - говорят в NASA.

Зонд обнаружил вулканическую активность на Ио, намеки на жидкий океан на Европе и магнитное поле вокруг Ганимеда. Космический аппарат также стал первым, кто увидел столкновение кометы с Юпитером. Речь идет о падении кометы Шумейкера-Леви 9 на обратную сторону Юпитера.

Но на самом старте миссии Galileo произошло нечто еще более захватывающее. В июле 1995 года аппарат Galileo сбросил на Юпитер спускаемый аппарат. У него не было своего запаса топлива, поэтому спускаемый зонд начал свободное падение на планету.

“Спустя 8 минут орбитальный аппарат Galileo начал получать данные от спускаемого зонда, который вошел в верхние слои атмосферы со скоростью 170 000 километров в час. Аппарат смог выдержать температуру, которая вдвое превосходила температуру на поверхности Солнца”, - добавляют эксперты из NASA.

Аппарат также смог задействовать аэродинамическое торможение, прежде чем он раскрыл свой парашют и теплозащитный экран.

Зон опустился в облака Юпитера примерно на 200 км, передавая данные о солнечном свете и тепловом потоке, давлении, температуре, ветре, молниях и составе атмосферы.

Спустя 58 минут после спуска неимоверно высокая температура все же вывела из строя передатчики зонда. Последние данные были переданы с глубины, где давление в 23 раза превышало средне давление на поверхности Земли.

Зонду удалось определить химический состав Юпитера, что показало, чем газовый гигант отличается от Солнца.

Сам же орбитальный аппарат Galileo не избежал судьбы своего напарника и также упал на Юпитер. Он погрузился в атмосферу газового гиганта 21 сентября 2003 года, чтобы не столкнутся с его спутником Европой.

Напомним, что увидел аппарат NASA перед падением на Сатурн. Космический аппарат NASA Cassini сделал невероятный снимок Сатурна, перед тем как погрузиться в атмосферу газового гиганта. Израсходовав почти все свое топливо, аппарат запечатлел место своей гибели.