Такого немає ніде в Сонячній системі: Юпітер оточує невідома речовина (фото)

Як показує дослідження, Юпітер приховує таємницю, яка може змінити наше уявлення про космос. Астрономи виявили абсолютно новий тип плазми, що оточує найбільшу планету Сонячної системи.

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За допомогою космічного апарату NASA "Юнона", який обертається навколо Юпітера, астрономи зробили дуже важливе відкриття. Вони виявили, що сильне магнітне поле планети та унікальні властивості навколишньої плазми створюють раніше невідомий тип плазмових хвиль. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише New Scientist.

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Астрофізики виявили біля Юпітера плазмові хвилі, які не схожі на жодні раніше спостережувані в космосі. Учені вважають, що ці хвилі відіграють ключову роль у формуванні унікальних полярних сяйв на Юпітері та покращують розуміння космічного середовища, що оточує найбільшу планету Сонячної системи.

Полярні сяйва на Юпітері являють собою унікальні атмосферні явища на полюсах планети, що мають зелений і синій колір. Полярні сяйва на Юпітері є більш інтенсивними, ніж на Землі, і це пов'язано з тим, що планета має сильніше магнітне поле, а також унікальну плазму, що оточує планету. Вона являє собою густу суміш заряджених частинок і атомів.

Юпітер Фото: NASA

Астрофізики на основі нових даних зонда "Юнона" з'ясували, що плазма поблизу полюсів Юпітера має абсолютно новий тип коливань і створює раніше невідомі плазмові хвилі. Ці хвилі поводяться не так, як інші подібні хвилі, відомі вченим, і дають змогу краще зрозуміти взаємодію між магнітним полем Юпітера і навколишньою плазмою.

Нові плазмові хвилі є гібридом двох добре вивчених плазмових хвиль: Альвенівських хвиль, які виникають під час руху заряджених атомів плазми, і Ленгмюрівських хвиль, які відображають рух електронів у плазмі.

Юпітер Фото: NASA

За словами астрофізиків, оскільки електрони набагато легші за заряджені атоми, ці два типи хвиль зазвичай коливаються з дуже різними частотами. Але область поблизу полюсів Юпітера має необхідні властивості для того, щоб ці два типи хвиль коливалися однаково і змішувалися. Це пов'язано з тим, що плазма там має винятково низьку щільність, а планета утримує її в сильному магнітному полі.

Вчені кажуть, що таких властивостей плазми і таких плазмових хвиль вони не бачили ніде більше в Сонячній системі.

Юпітер Фото: NASA

Це відкриття має велике значення, адже полярні сяйва на Юпітері є одними з найпотужніших атмосферних явищ у Сонячній системі. Тому розуміння механізмів, що лежать в їхній основі, може дати важливу інформацію про поведінку інших планет із сильними магнітними полями, таких як Сатурн або Уран. Також це відкриття робить великий внесок у загальні знання про космічну плазму, яка є найважливішим компонентом Всесвіту.

Також Фокус писав про те, яку інформацію отримав зонд NAS, який вперше опустився в хмари Юпітера.

Ще Фокус писав про те, що марсохід NASA надіслав на Землю моторошне останнє повідомлення перед загибеллю. Марсохід Opportunity відправив останнє повідомлення на Землю перед тим, як відключиться, коли перебував усередині пилової бурі планетарного масштабу. Це повідомлення назавжди залишилося неповним.