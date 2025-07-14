Зворотний бік Місяця не такий, як ми думали: що показав аналіз місячних зразків (фото)

Китайський посадковий модуль "Чан'е-6" вперше в історії зібрав і доставив на Землю зразки гірських порід зі зворотного боку Місяця минулого року. Новий аналіз зразків показав, що темний бік Місяця дивніший, ніж припускали вчені.

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Дослідники ретельно вивчили зразки гірських порід, які прибули на Землю з Місяця в червні 2024 року завдяки місії "Чан'е-6". Ці зразки були зібрані в найбільшому ударному кратері Місяця під назвою басейн Південний полюс-Ейткен. Вченим вдалося встановити вік цього кратера, а також вони виявили, що магнітне поле Місяця несподівано відродилося мільярди років тому, а мантія на зворотному боці Місяця надзвичайно суха порівняно з видимою стороною. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише SciTechDaily.

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Видимий і зворотний бік Місяця відрізняються за зовнішнім виглядом, адже мають різний поверхневий ландшафт, різну товщину кори та вулканічну активність. Довгі роки вчені не могли зрозуміти, у чому причина цих відмінностей.

Тепер же дослідники вивчили зразки гірських порід, взяті на зворотному боці Місяця в басейні Південний полюс-Ейткен, який є найбільшим (діаметр 2500 км) і найдавнішим ударним кратером на Місяці. Нове дослідження проливає світло на еволюцію супутника Землі.

Досі вчені точно не знали, коли утворився величезний ударний кратер, але нове дослідження показує, що він був створений приблизно 4,25 млрд років тому внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом. У підсумку, як вважають учені, виділилася енергія, еквівалентна вибуху більш ніж трильйона атомних бомб. Дослідники також з'ясували, як цей удар вплинув на геологію Місяця і розподіл тепла.

Зворотний бік Місяця Фото: solar-system

За словами вчених, це дослідження вперше повністю розкриває глибокі геологічні наслідки удару, який призвів до створення басейну Південний полюс-Ейткен.

Аналіз базальтових зразків показав, що на зворотному боці Місяця існували дві добре виражені фази вулканічної активності: 4,2 мільярда і 2,8 мільярда років тому. Це означає, що вулканічна активність зберігалася щонайменше 1,4 мільярда років, що значно довше, ніж припускали вчені раніше.

Вимірювання магнітної напруженості в базальтових породах показали, що Місяць, який зараз не має магнітного поля, несподівано відновився 2,8 млрд років тому. Науковці вважають, що місячне динамо, яке створює магнітне поле, зникло не одразу, а відбувався поступовий процес зникнення магнітного поля Місяця, який, як вважається, виник невдовзі після утворення Землі 4,5 млрд років тому.

Басейн Південний полюс — Ейткен Фото: NASA

Також учені виявили, що мантія на зворотному боці Місяця містить набагато менше води, ніж мантія на видимій стороні. Це означає, що стався асиметричний розподіл летких елементів у надрах Місяця, а тому дві його сторони відрізняються.

Це дослідження не тільки проливає світло на еволюцію зворотного боку Місяця, а й відкриває шлях для глибшого розуміння формування та еволюції планет. Вчені кажуть, що ударні події відігравали набагато більшу роль в еволюції планетарних тіл, ніж передбачалося.

Як уже писав Фокус, рівно 10 років тому зонд NASA вперше побачив Плутон зблизька і те, що він виявив, здивувало вчених. 14 липня 2015 року космічний апарат NASA "Нові горизонти" вперше зробив фотографії Плутона з близької відстані. Ці дані дали змогу з'ясувати, що карликова планета насправді не зовсім така, як вважали астрономи.

Також Фокус писав про те, що Юпітер оточує невідома речовина, яку не зустрічали ніде в Сонячній системі. Астрономи виявили абсолютно новий тип плазми, що оточує найбільшу планету Сонячної системи.