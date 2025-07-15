Внутри Урана скрывается неизвестный источник тепла: он отдает больше, чем получает от Солнца (фото)

Седьмая планета от Солнца оказалась неожиданно теплой, хотя данные зонда NASA, сделанные почти 40 лет назад, этого не показали. Ученые настаивают на том, что нужно отправить новую миссию к ледяному гиганту.

Related video

Астрономы обнаружили, что Уран выпускает в космос больше внутреннего тепла, чем получает от Солнца. Это открытие противоречит данным, который получил зонд NASA "Вояджер-2" в 1986 году. Исследователи считают, что необходимо более тщательное исследование ледяного гиганта с близкого расстояния, которое поможет лучше понять происхождение планеты и ее эволюцию. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы использовали данные космических телескопов за несколько десятилетий, а также компьютерные модели и выяснили, что Уран выпускает в космос на 12,5% больше внутреннего тепла, чем получает от Солнца. И все остается загадкой, почему Уран в этом плане отличается от трех других гигантских планет Солнечной системы, Юпитера, Сатурна и Нептуна, которые выпускают в космос на 100% больше внутреннего тепла, чем получают от Солнца.

В 1986 году космический аппарат "Вояджер-2" провел исследование Урана с близкого расстояния и данные зонда показали, что ледяной гигант не выпускает в космос большого количества внутреннего тепла. Авторы исследования считают, что прошлые данные были искажены всплеском активности Солнца.

Астрономы пришли к выводу, что внутреннее тепло может указывать на совершенно другую внутреннюю структуру или эволюционную историю планеты. Поэтому внутренне тепло Урана может помочь раскрыть происхождение ледяного гиганта. Авторы исследования говорят, что планета скорее всего все еще медленно теряет тепло, накопленное за годы ранней истории.

Планета Уран, а также 6 из ее 28 спутников. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Считается, что Уран появился примерно 4,5 млрд лет назад вместе с остальными планетами Солнечной системы. При этом планета сформировалась ближе к Солнцу, а затем примерно через 500 млн лет переместилась на свою нынешнюю орбиту. Но авторы исследования считают, что это предположение может быть неверным.

Чтобы лучше понять Уран необходима новая миссия для исследования ледяного гиганта, говорят ученые. Три года назад Национальная академия наук США разработала проект миссии Uranus Orbiter and Probe, которая должна провести исследование Урана в недалеком будущем. Но этот проект требует больших затрат и технически сложен, но авторы исследования настаивают на том, что его нужно реализовать.

Планета Уран имеет кольца. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

В любом случае новое открытие имеет большое значение не только для понимания природы Урана, но оно может помочь в исследовании внутреннего тепла Земли, включая изменение климата на нашей планете. Изучение того, как Уран хранит и теряет внутренне тепло поможет лучше понять процессы, ответственные за формирование атмосфер планет, а также климатических и погодных систем, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы изучили спутники Урана и сделали неожиданное открытие.

Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили теорию создания планет. Модели формирования огромных планет предполагают, что изначально мелкие камешки скапливаются в одном месте вокруг молодых звезд, а затем образуют огромное ядро. Вокруг ядра накапливается газ, что приводит к появлению газовых гигантов. Теперь эта теория нашла свое подтверждение.