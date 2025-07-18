Європа створює гіперзвуковий літак для польотів на Землі та в космос: що відомо (відео)

Європейське космічне агентство і британська компанія Frazer-Nash зайнялися створенням нового літака, здатного літати з гіперзвуковою швидкістю. Проєкт отримав назву INVICTUS. Новий літак має продемонструвати свої можливості до 2031 року.

Related video

Європейське космічне агентство (ЄКА) фінансує розробку гіперзвукового космічного літака, який почне літати до 2031 року, якщо все піде за планом. У процесі розробки літака INVICTUS використовуються технології, розроблені нині неіснуючою британською компанією Reaction Engines, яка намагалася створити космічний літак Skylon. Планується, що гіперзвуковий літак зможе літати в 5 разів швидше за швидкість звуку і для його запуску в космос не потрібна ракета-носій. Цей літак зможе злітати зі звичайної злітно-посадкової смуги і сідати туди ж після завершення польоту, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

INVICTUS — це майбутній багаторазовий космічний літак, який здатний розвивати швидкість, що в 5 разів перевищує швидкість звуку, яка становить 1225 км/год. Власне, тому цей літальний апарат називається гіперзвуковим. Згідно з повідомленням ЄКА, головна мета проекту полягає в тому, щоб створити основу для майбутніх гіперзвукових космічних літаків, а INVICTUS виконуватиме роль тестової платформи для нових технологій. Але він матиме і практичне застосування як засіб переміщення на орбіту, а також на нашій планеті. Якщо все піде за планом, то готова версія гіперзвукового літака INVICTUS має бути готова до 2031 року.

Ключовим елементом літака INVICTUS є попередній охолоджувач, створений компанією Reaction Engines для двигуна SABRE, який мав бути встановлений на космічний літак Skylon. Але британська компанія збанкрутувала минулого року. Тому ЄКА вирішило використати цю технологію для гіперзвукового літака INVICTUS.

SABRE поєднує в собі особливості реактивного і ракетного двигунів. Він був розроблений для вилучення кисню з повітря під час польоту в нижніх шарах атмосфери Землі, що знижує потребу в паливі і, отже, підвищує ефективність польоту.

INVICTUS — це майбутній багаторазовий космічний літак, який здатний розвивати швидкість, що в 5 разів перевищує швидкість звуку, яка становить 1225 км/год. Власне, тому цей літальний апарат називається гіперзвуковим Фото: ESA

Одна з основних складнощів експлуатації гіперзвукових літаків полягає в тому, що на високій швидкості, через ударний нагрів і тертя, зовнішня поверхня літального апарата і повітря, що надходить у двигуни, надзвичайно нагріваються. Звичайні авіаційні двигуни не можуть працювати в таких умовах, оскільки повітря занадто гаряче. Попередній охолоджувач вирішує цю проблему, охолоджуючи повітря перед тим, як воно потрапить у двигун, що дає змогу літаку рухатися на гіперзвукових швидкостях, кажуть представники Frazer-Nash.

Поки що на розробку INVICTUS виділили 7 млн фунтів стерлінгів або 9,4 млн доларів за поточним курсом.

Відомо, що гіперзвуковий літак INVICTUS злітатиме зі звичайної злітно-посадкової смуги, досягатиме орбіти, а потім повертатиметься назад і на ту саму смугу. При цьому передбачається, що цей літак виконуватиме польоти і на Землі. Завдяки тому, що він зможе виходити на орбіту, час польоту між континентами істотно скоротиться.

У ЄКА вважають, що INVICTUS і створені на його основі майбутні гіперзвукові літаки зроблять революцію як у повітряному, так і в орбітальному транспорті.

Готова концепція нового гіперзвукового космічного літака INVICTUS має бути представлена протягом 12 місяців. Після цього розпочнеться проєктування і створення літака, щоб він зміг уперше полетіти вже 2031 року.

Як уже писав Фокус, компанія Dassault Aviation з Франції почала створення ще одного гіперзвукового космічного літака VORTEX.

Також нагадуємо, що США активно використовують космічний літак X-37B для тестування як військових, так і наукових технологій на орбіті. Нещодавно цей проект отримав фінансування в розмірі одного мільярда доларів, як уже писав Фокус.