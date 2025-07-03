Космічний надзвуковий літак: виробник винищувачів показав, який він має вигляд (фото)

Компанія Dassault Aviation з Франції, яка відома виробництвом винищувачів Mirage 2000 і Rafale, представила проєкт майбутнього космічного літака. Він може змінити транспортування на орбіту людей і вантажів та їхню зворотну доставку.

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Французька компанія Dassault Aviation на нещодавньому Паризькому авіасалоні представила проєкт нового космічного літака, що дасть змогу Франції та іншим країнам Європи мати незалежний, зокрема від США, доступ до космосу. Новий космічний літак запускатиметься на орбіту за допомогою ракети-носія, але приземлятися зможе, як звичайний літак, пише New Atlas.

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Компанія Dassault Aviation представила проєкт багаторазового космічного літака під назвою VORTEX. Це ще один крок вперед на шляху створення більш універсальних і ефективних космічних кораблів. На сьогоднішній день найсучасніші космічні кораблі все ще являють собою звичайні капсули, як і багато десятиліть тому, які відправляють у космос ракети-носії, а спускаються вони за допомогою парашутів. Ці капсули використовують для доставки людей і вантажів на орбіту. Але різні компанії по всьому світу почали розробку нових кораблів, які являють собою космічні літаки і схожі на американські шатли, які переставили використовувати 14 років тому.

Однією з таких компаній є Dassault Aviation з Франції, яка відома виробництвом винищувачів Mirage 2000 і Rafale. Компанія вже отримала фінансування в розмірі 30 млн євро від Міністерства збройних сил Франції на розробку VORTEX, а восени очікує на отримання додаткового фінансування від Європейського космічного агентства.

Згідно із заявою Dassault Aviation, розробка нового космічного літака відбуватиметься в чотири етапи, хоча достеменно невідомо, коли буде повністю реалізовано амбітний проєкт. Згідно з планом, на першому етапі буде створено демонстраційний космічний літак VORTEX-D завдовжки 4 метри і з розмахом крил 2,5 метра. Його використовуватимуть для тестування технологій надзвукового повернення в атмосферу, а також для перевірки стійкості конфігурації літака.

Космічний літак VORTEX запускатиме в космос ракета-носій, але приземлятиметься він як звичайний літак на злітно-посадкову смугу Фото: скриншот

На другому етапі буде створено трохи більший прототип космічного літака під назвою VORTEX-S. На третьому етапі буде створено повномасштабний, готовий до використання, вантажний космічний літак VORTEX-C. І нарешті на четвертому етапі буде створено повноцінний космічний літак, здатний перевозити людей у космос і назад. Він матиме довжину 12 метрів і розмах крил 7 метрів. Крім того, що новий літак зможе розвивати надзвукову швидкість під час повернення на Землю, інших технічних характеристик компанія не оприлюднила.

Відомо, що космічний літак VORTEX запускатиме в космос ракета-носій, але приземлятиметься він як звичайний літак на злітно-посадкову смугу. При цьому VORTEX буде здатний маневрувати як у космосі, так і в атмосфері Землі. А найголовніше, що це буде багаторазовий транспортерний засіб, здатний доставляти людей і вантажі на орбіту і назад. При цьому відомо, що VORTEX також можна буде використовувати як автономну орбітальну платформу, а також для обслуговування супутників і для протидії військовим загрозам.

Цей космічний літак створюється для того, щоб Франція і Європа загалом мала повністю незалежний доступ до космосу.

Як уже писав Фокус, компанія зі США має намір відновити польоти знаменитого надзвукового пасажирського літака "Конкорд" уже наступного року. Але це буде оновлена версія цього літака.

Також Фокус писав про те, що раніше цього року з орбіти повернувся секретний космічний літак США, який перебував у космосі 434 дні.

Ще Фокус писав про те, що фізики розгадали 70-річну таємницю дуже важливої молекули. Вчені зробили фундаментальне відкриття, яке має далекосяжні наслідки як для астрофізики, так і для квантових технологій.