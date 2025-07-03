Космический сверхзвуковой самолет: производитель истребителей показал, как он выглядит (фото)

Компания Dassault Aviation из Франции, которая известна производством истребителей Mirage 2000 и Rafale, представила проект будущего космического самолета. Он может изменить транспортировку на орбиту людей и грузов и их обратную доставку.

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Французская компания Dassault Aviation на недавнем Парижском авиасалоне представила проект нового космического самолета, который позволит Франции и другим странам Европы иметь независимый, в частности от США, доступ к космосу. Новый космический самолет будет запускаться на орбиту с помощью ракеты-носителя, но приземляться сможет, как обычный самолет, пишет New Atlas.

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Компания Dassault Aviation представила проект многоразового космического самолета под названием VORTEX. Это еще один шаг вперед на пути создания более универсальных и эффективных космических кораблей. На сегодняшний день самые современные космические корабли все еще представляют собой обычные капсулы, как и много десятилетий назад, которые отправляют в космос ракеты-носители, а спускаются они с помощью парашютов. Эти капсулы используют для доставки людей и грузов на орбиту. Но различные компании по всему миру начали разработку новых кораблей, которые представляют собой космические самолеты и похожи на американские шаттлы, которые переставили использовать 14 лет назад

Одной из таких компаний является Dassault Aviation из Франции, которая известная производством истребителей Mirage 2000 и Rafale. Компания уже получила финансирование в размере 30 млн евро от Министерства вооруженных сил Франции на разработку VORTEX, а осень ожидает получение дополнительного финансирования от Европейского космического агентства.

Согласно заявлению Dassault Aviation, разработка нового космического самолета будет происходить в четыре этапа, хотя точно не известно, когда будет полностью реализован амбициозный проект. Согласно плану, на первом этапе будет создан демонстрационный космический самолет VORTEX-D длиной 4 метра и с размахом крыльев 2,5 метра. Его будут использовать для тестирования технологий сверхзвукового возвращения в атмосферу, а также для проверки устойчивости конфигурации самолета.

Космический самолет VORTEX будет запускать в космос ракета-носитель, но приземляться он будет как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу Фото: скриншот

На втором этапе будет создан немного больший прототип космического самолета под названием VORTEX-S. На третьем этапе будет создан полномасштабный, готовый к использованию, грузовой космический самолет VORTEX-C. И наконец на четвертом этапе будет создан полноценный космический самолет, способный перевозить людей в космос и обратно. Он будет иметь длину 12 метров и размах крыльев 7 метров. Кроме того, что новый самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость при возвращении на Землю, других технических характеристик компания не обнародовала.

Известно, что космический самолет VORTEX будет запускать в космос ракета-носитель, но приземляться он будет как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу. При этом VORTEX будет способен маневрировать как в космосе, так и в атмосфере Земли. А самое главное, что это будет многоразовое транспортерное средство, способное доставлять людей и грузы на орбиту и обратно. При этом известно, что VORTEX также можно будет использовать в качестве автономной орбитальной платформы, а также для обслуживания спутников и для противодействия военным угрозам.

Этот космический самолет создается для того, чтобы Франция и Европа в целом имела полностью независимый доступ к космосу.

Как уже писал Фокус, компания из США намерена возобновить полеты знаменитого сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд" уже в следующем году. Но это будет обновленная версия этого самолета.

Также Фокус писал о том, что ранее в этом году с орбиты вернулся секретный космический самолет США, который находился в космосе 434 дня.

Еще Фокус писал о том, что физики разгадали 70-летнюю тайну очень важной молекулы. Ученые сделали фундаментальное открытие, которое имеет далеко идущие последствия как для астрофизики, так и для квантовых технологий.