Планеты Солнечной системы были созданы не так, как мы думали: метеорит бросает вызов теории
Ученые пришли к выводу, что, вопреки существующей теории, которая предполагает разные временные рамки образования планет в разных частях Солнечной системы, эти миры сформировались одновременно.
Ученые изучили метеорит Northwest Africa 12264, обнаруженный в Марокко на северо-западе Африки и пришли к выводу, что планеты Солнечной системы образовались не так, как предполагалось. Ранее ученые считали, что планеты, которые находятся ближе к Солнцу, то есть Марс, Земля, Венера и Меркурий образовались раньше, чем планеты во внешней части Солнечной системы. Но исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает, что они образовались одновременно, пишет Phys.
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Современные модели формирования планет предполагают, что они возникают в диске из газа и пыли, который окружает молодую звезду. Когда части этого диска начинают сжиматься под действием гравитации происходит процесс накопления материала, который превращается в протопланету. Затем эти объекты накапливают газ и пыль и со временем превращаются в обычные планеты разных размеров. При этом у каменистых планет начинается процесс разделения на ядро, мантию и кору.
Теория предполагала, что процесс создания протопланет во внутренней части Солнечной системы начался примерно 4,566 млрд лет назад, а во внешней части – примерно 4,563 млрд лет назад. Это значит, что планеты, расположенные дальше от Солнца, начали формироваться позже. Считалось, что из-за низких температур протопланеты медленно набирали массу. Но исследование метеорита из Африки показывает обратное.
Ученые выяснили, что метеорит Northwest Africa 12264 был сформирован во внешней части Солнечной системы. На это указывает соотношение хрома и кислорода. После этого ученые изучили состав изотопов свинца в метеорите и определили, что его возраст составляет примерно 4,564 млрд лет.
Это значит, что все протопланеты, из которых затем возникли обычные планеты, в Солнечной системе формировались одновременно. По словам авторов исследования, это открытие согласуются с данными наблюдений за протопланетными дисками, окружающими другие звезды.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили столкновение самых редких галактик. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили столкновение кольцеобразных галактик. На изображении это событие выглядит как морда совы с двумя глазами и клювом.
Также Фокус писал о том, что узнал космический аппарат NASA за 58 минут и 200 км до своей смерти на Юпитере. В октябре 1989 года NASA запустило к Юпитеру космический аппарат Galileo, который был сконструирован и отправлен в космос с одной целью – изучение газового гиганта. Этот аппарат отправил на планету спускаемый зонд, который впервые опустился в облака Юпитера.