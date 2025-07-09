Планеты Солнечной системы были созданы не так, как мы думали: метеорит бросает вызов теории

Ученые пришли к выводу, что, вопреки существующей теории, которая предполагает разные временные рамки образования планет в разных частях Солнечной системы, эти миры сформировались одновременно.

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Ученые изучили метеорит Northwest Africa 12264, обнаруженный в Марокко на северо-западе Африки и пришли к выводу, что планеты Солнечной системы образовались не так, как предполагалось. Ранее ученые считали, что планеты, которые находятся ближе к Солнцу, то есть Марс, Земля, Венера и Меркурий образовались раньше, чем планеты во внешней части Солнечной системы. Но исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает, что они образовались одновременно, пишет Phys.

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Современные модели формирования планет предполагают, что они возникают в диске из газа и пыли, который окружает молодую звезду. Когда части этого диска начинают сжиматься под действием гравитации происходит процесс накопления материала, который превращается в протопланету. Затем эти объекты накапливают газ и пыль и со временем превращаются в обычные планеты разных размеров. При этом у каменистых планет начинается процесс разделения на ядро, мантию и кору.

Теория предполагала, что процесс создания протопланет во внутренней части Солнечной системы начался примерно 4,566 млрд лет назад, а во внешней части – примерно 4,563 млрд лет назад. Это значит, что планеты, расположенные дальше от Солнца, начали формироваться позже. Считалось, что из-за низких температур протопланеты медленно набирали массу. Но исследование метеорита из Африки показывает обратное.

Метеорит Northwest Africa 12264 Фото: phys.org

Ученые выяснили, что метеорит Northwest Africa 12264 был сформирован во внешней части Солнечной системы. На это указывает соотношение хрома и кислорода. После этого ученые изучили состав изотопов свинца в метеорите и определили, что его возраст составляет примерно 4,564 млрд лет.

Это значит, что все протопланеты, из которых затем возникли обычные планеты, в Солнечной системе формировались одновременно. По словам авторов исследования, это открытие согласуются с данными наблюдений за протопланетными дисками, окружающими другие звезды.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили столкновение самых редких галактик. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили столкновение кольцеобразных галактик. На изображении это событие выглядит как морда совы с двумя глазами и клювом.

Также Фокус писал о том, что узнал космический аппарат NASA за 58 минут и 200 км до своей смерти на Юпитере. В октябре 1989 года NASA запустило к Юпитеру космический аппарат Galileo, который был сконструирован и отправлен в космос с одной целью – изучение газового гиганта. Этот аппарат отправил на планету спускаемый зонд, который впервые опустился в облака Юпитера.