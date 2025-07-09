Планети Сонячної системи були створені не так, як ми думали: метеорит кидає виклик теорії

Вчені дійшли висновку, що, всупереч існуючій теорії, яка передбачає різні часові рамки утворення планет у різних частинах Сонячної системи, ці світи сформувалися одночасно.

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Учені вивчили метеорит Northwest Africa 12264, виявлений у Марокко на північному заході Африки, і дійшли висновку, що планети Сонячної системи утворилися не так, як передбачалося. Раніше вчені вважали, що планети, які розташовані ближче до Сонця, тобто Марс, Земля, Венера і Меркурій утворилися раніше, ніж планети в зовнішній частині Сонячної системи. Але дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, показує, що вони утворилися одночасно, пише Phys.

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Сучасні моделі формування планет припускають, що вони виникають у диску з газу та пилу, який оточує молоду зірку. Коли частини цього диска починають стискатися під дією гравітації, відбувається процес накопичення матеріалу, який перетворюється на протопланету. Потім ці об'єкти накопичують газ і пил і з часом перетворюються на звичайні планети різних розмірів. При цьому в кам'янистих планет починається процес поділу на ядро, мантію і кору.

Теорія припускала, що процес створення протопланет у внутрішній частині Сонячної системи почався приблизно 4,566 млрд років тому, а в зовнішній частині — приблизно 4,563 млрд років тому. Це означає, що планети, розташовані далі від Сонця, почали формуватися пізніше. Вважалося, що через низькі температури протопланети повільно набирали масу. Але дослідження метеорита з Африки показує зворотне.

Метеорит Northwest Africa 12264 Фото: phys.org

Учені з'ясували, що метеорит Northwest Africa 12264 був сформований у зовнішній частині Сонячної системи. На це вказує співвідношення хрому і кисню. Після цього вчені вивчили склад ізотопів свинцю в метеориті та визначили, що його вік становить приблизно 4,564 млрд років.

Це означає, що всі протопланети, з яких потім виникли звичайні планети, у Сонячній системі формувалися одночасно. За словами авторів дослідження, це відкриття узгоджуються з даними спостережень за протопланетними дисками, що оточують інші зірки.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили зіткнення найрідкісніших галактик. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили зіткнення кільцеподібних галактик. На зображенні ця подія виглядає як морда сови з двома очима і дзьобом.

Також Фокус писав про те, що дізнався космічний апарат NASA за 58 хвилин і 200 км до своєї смерті на Юпітері. У жовтні 1989 року NASA запустило до Юпітера космічний апарат Galileo, який був сконструйований і відправлений у космос з однією метою — вивчення газового гіганта. Цей апарат відправив на планету спусковий зонд, який вперше опустився в хмари Юпітера.