Величезні "очі" дивляться з космосу: виявлено зіткнення найрідкісніших галактик (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили дуже рідкісне зіткнення надзвичайно рідкісних галактик. На зображенні ця подія має вигляд морди сови з двома очима та дзьобом.

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Астрономи побачили зіткнення двох надзвичайно рідкісних кільцеподібних галактик, які утворили структуру, що отримала назву "Космічна сова" через свій зовнішній вигляд. Подібні зіткнення таких галактик можна побачити нечасто, а тому це відкриття має велике значення для астрономів. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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З відстані в 11 млрд світлових років від Землі на нас дивляться два величезних "ока" "Космічної сови". Принаймні таке враження складається, якщо подивитися на об'єкт, створений у результаті зіткнення двох кільцеподібних галактик. Такі зіткнення, як і самі кільцеподібні галактики, є дуже рідкісним явищем.

Кільцеподібні галактики з'являються тоді, коли галактика меншого розміру врізається в галактику більшого розміру. У результаті зірки та міжзоряний газ розлітаються і створюють кільце, але в центрі нової галактики виникає яскраве ядро. Лише 0,01% з усіх відомих галактик є кільцеподібними. Але ще рідше можна побачити зіткнення таких галактик, але саме це виявили астрономи і назвали нову структуру "Космічною совою", адже вона нагадує морду сови з очима та дзьобом.

"Космічна сова": Астрономи з'ясували, що обидві кільцеподібні галактики приблизно в 4 рази менші за Чумацький Шлях Фото: Live Science

Астрономи з'ясували, що обидві кільцеподібні галактики приблизно в 4 рази менші за Чумацький Шлях, адже їхній діаметр становить 26 000 світлових років. У ядрі кожної галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію, а також багато щільно розташованих старих зірок. Що стосується чорних дір, то астрономи вважають, що маса кожної з них у 10 млн разів більша, ніж маса Сонця. Для порівняння надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху має масу, яка приблизно в 4 млн разів більша, ніж у Сонця.

Схематичне художнє зображення "Космічної сови", що складається з двох кільцеподібних галактик Фото: phys.org

Так званий "дзьоб" "Космічної сови" являє собою місце зіткнення двох галактик, де знаходиться багато молекулярного газу, необхідного для утворення нових зірок. Учені дійшли висновку, що ударна хвиля від зіткнення галактик сильно стискає цей газ, що призводить до утворення зірок. Але ще більше стискає цей газ струмінь надмасивної чорної діри, який являє собою потік випромінювання, викинутий з околиць чорної діри.

Об'єкт Хога — типова кільцеподібна галактика Фото: solar-system

Астрономи вважають, що зіткнення двох кільцеподібних галактик розпочалося приблизно 38 млн років тому і цю дивну структуру буде видно ще дуже довго.

Вивчення "Космічної сови" дає змогу спостерігати кілька найважливіших процесів еволюції галактик, які відбуваються одночасно в одній системі, кажуть учені. Дослідження надало цінну інформацію про те, як формуються і ростуть галактики. Також процес перетворення молекулярного водню на зірки, виявлений у "дзьобі" сови, може допомогти зрозуміти, яким чином галактики швидко набирали масу в ранньому Всесвіті.

Астрономи продовжать вивчення незвичайної структури, щоб краще зрозуміти фізичні процеси, які призвели до створення такого рідкісного симетричного подвійного кільця.

Як уже писав Фокус, аеропорти на Землі можуть привести до нас розумних інопланетян. Дослідження показує, що потенційні розвинені позаземні цивілізації можуть побачити сигнали військових і цивільних радарів з відстані в 200 світлових років від нас.

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