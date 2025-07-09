Аеропорти на Землі можуть привести до нас розумних інопланетян: що виявили вчені

Дослідження показує, що потенційні розвинені позаземні цивілізації можуть побачити сигнали військових і цивільних радарів з відстані в 200 світлових років від нас.

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Учені вважають, що людство вже ненавмисно надсилає сигнали для потенційних інопланетян, завдяки яким вони можуть нас виявити. Сигнали військових і цивільних радарів можуть показати позаземним цивілізаціям, що на Землі існує розумне життя. Згідно з дослідженням учених з Манчестерського університету, Велика Британія, прихований витік електромагнітного випромінювання може бути видно потенційним інопланетянам, які мають потужні радіотелескопи, на відстані до 200 світлових років від нас. Це означає, що розумні цивілізації можуть передавати також подібні сигнали, які можна виявити на Землі, пише Space.

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Вчені виявили, що радіолокаційні сигнали можуть слугувати універсальною ознакою розумного життя. Дослідники вважають, що такі світові авіаційні вузли, як Міжнародний аеропорт О'Хара в Чикаго, Міжнародний аеропорт імені Кеннеді в Нью-Йорку та аеропорт Хітроу в Лондоні, серед інших, можуть показати інопланетянам, що на Землі існує розумне життя.

Автори дослідження визначили, що радарні системи аеропортів, які прочісують небо в пошуках літаків, посилають комбінований радіосигнал, досить сильний, щоб його можна було вловити на відстані до 200 світлових років потужними радіотелескопами.

Ілюстрація планети, яка обертається навколо зірки Барнарда Фото: space.com

Це означає, що на найближчих до нас планетах, які обертаються навколо інших зірок, якщо там є розумне життя, радіолокаційні сигнали із Землі будуть добре помітні. Наприклад, це стосується планети біля зірки Барнарда, розташованої за 5,96 світлових років від нас або зірки AU Мікроскопа, розташованої за 31,7 світлових років від нас. І все ж найближчим потенційно населеним світом є планета Проксима Центавра b, яка обертається навколо зірки Проксима Центавра, розташованої за 4 світлових роки від Землі.

Ілюстрація поверхні планети Проксима Центавра b Фото: space.com

Науковці з'ясували, що сигнали військових радарів, які відстежують військові літаки, є сильнішими і вони можуть краще вказувати на те, що на Землі існує технологічно розвинена цивілізація.

Дослідники кажуть, що навіть якщо розумні інопланетяни виявлять такі сигнали, то шанси на те, що вони відвідають Землю дуже невеликі. Річ у тім, що навіть якщо позаземні цивілізації володіють більш досконалими космічними кораблями, їм все ж доведеться витратити тисячі років, щоб дістатися до Землі.

З іншого боку, як кажуть учені, можна шукати подібні витоки електромагнітного випромінювання на інших планетах, що можуть бути ознакою існування позаземної розвиненої цивілізації.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що в океані на супутнику Сатурна можуть жити потенційні інопланетяни, хоча це точно не високорозвинена цивілізація.

Нагадуємо, що NASA може з'ясувати чи було життя на Марсі завдяки зразкам, зібраним марсоходом Perseverance. Але для цього зразки потрібно доставити на Землю, а місія виявилася занадто дорогою. Компанія Lockheed Martin запропонувала рішення цієї проблеми, як уже писав Фокус.