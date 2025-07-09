Придатний для життя світ знаходиться поруч із Сатурном: що виявили вчені (фото)

Нове дослідження показує, що рівень pH у підземному океані на крижаному супутнику Сатурна під назвою Енцелад підходить для існування життя. Деякі мікроби на Землі існують у подібних умовах.

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20 років тому космічний апарат "Кассіні" вперше виявив на Енцеладі гейзери з водяної пари, які вириваються з тріщин на поверхні крижаного супутника Сатурна. Тоді вчені з'ясували, що під поверхнею Енцелада ховається океан із рідкої води. Автори дослідження, опублікованого в журналі Icarus, змогли визначити рівень pH води в цьому океані, провівши новий аналіз даних зонда NASA. Виявилося, що умови в океані можуть сприяти існуванню мікробного життя на Енцеладі, пише Space.

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Учені кажуть, що умови в океані на Енцеладі, згідно з дослідженням, не найкомфортніші для життя, але це не означає, що воно там не може існувати. Дослідники визначили, що рівень pH води в океані на Енцеладі становить від 10,1 до 11,6, що вище попередніх оцінок, які показували рівень pH від 8 до 9.

Гейзери на Енцеладі Фото: NASA

Шкала pH — це міра кислотності або лужності середовища, де pH 1 — це висока кислотність, pH 14 — висока лужність, а pH 7 — це нейтральний рівень. Для порівняння, рівень pH води в океанах на Землі становить приблизно 8. Виходячи з нового дослідження, океан на Енцеладі є дуже доволі лужним. Рівень pH вчені визначили, вивчаючи вміст і розподіл фосфатних мінералів у крижаних частинках всередині гейзерів.

Лужність є ознакою взаємодії води із силікатними породами на дні океану, які містять залізо, магній і натрій. Унаслідок взаємодії води та гірських порід в океан виділяється гідроксид натрію, який вступає в реакцію з вуглекислим газом і дає високу лужність. Через це зуби людини в океані на Енцеладі можуть розчинитися, кажуть учені.

Під поверхнею Енцелада ховається океан із рідкої води Фото: NASA

З одного боку, висока лужність океану може бути дуже складним середовищем для виживання живих організмів, але деякі мікроби на Землі живуть у схожих умовах. Тому виключати наявність життя в океані на Енцеладі не можна, кажуть дослідники.

Вчені вважають, що взаємодія води і гірських порід призводить до утворення мінералів та іонів, які потенційні позаземні мікроби можуть використовувати для отримання енергії. Автори дослідження вважають, що мікроорганізми на Енцеладі можуть жити на дні океану.

Також дослідження припускає, що цей океан складається, крім води, також із натрію, хлору, карбонату натрію, аміаку та калію. Вчені також виявили високий вміст молекулярного водню, тобто Н2, в океані. Подібна концентрація водню зустрічається і в деяких найглибших місцях в океанах Землі, де існує життя.

На зображенні показано гідротермальні реакції на дні океану Енцелада, внаслідок яких виділяється молекулярний водень Фото: space.com

Автори дослідження кажуть, що для кращого розуміння умов в океані на Енцеладі потрібно відправити туди новий космічний апарат, оснащений найсучаснішими приладами.

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