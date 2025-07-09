Пригодный для жизни мир находится рядом с Сатурном: что обнаружили ученые (фото)

Новое исследование показывает, что уровень pH в подземном океане на ледяном спутнике Сатурна под названием Энцелад подходит для существования жизни. Некоторые микробы на Земле существуют в подобных условиях.

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20 лет назад космический аппарат "Кассини" впервые обнаружил на Энцеладе гейзеры из водяного пара, которые вырываются из трещин на поверхности ледяного спутника Сатурна. Тогда ученые выяснили, что под поверхностью Энцелада скрывается океан из жидкой воды. Авторы исследования, опубликованного в журнале Icarus, смогли определить уровень pH воды в этом океане, проведя новый анализ данных зонда NASA. Оказалось, что условия в океане могут способствовать существованию микробной жизни на Энцеладе, пишет Space.

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Ученые говорят, что условия в океане на Энцеладе, согласно исследованию, не самые комфортные для жизни, но это не значит, что она там не может существовать. Исследователи определили, что уровень pH воды в океане на Энцеладе составляет от 10,1 до 11,6, что выше предыдущих оценок, которые показывали уровень pH от 8 до 9.

Гейзеры на Энцеладе Фото: NASA

Шкала pH — это мера кислотности или щелочности среды, где pH 1 – это высокая кислотность, pH 14 — высокая щелочность, а pH 7 — это нейтральный уровень. Для сравнения, уровень pH воды в океанах на Земле составляет примерно 8. Исходя из нового исследования океан на Энцеладе очень довольно щелочной. Уровень pH ученые определили, изучая содержание и распределение фосфатных минералов в ледяных частицах внутри гейзеров.

Щелочность является признаком взаимодействия воды с силикатными породами на дне океана, которые содержат железо, магний и натрий. В результате взаимодействия воды и горных пород в океан выделяется гидроксид натрия, который вступает в реакцию с углекислым газом и дает высокую щелочность. Из-за этого зубы человека в океане на Энцеладе могут раствориться, говорят ученые.

Под поверхностью Энцелада скрывается океан из жидкой воды Фото: NASA

С одной стороны, высокая щелочность океана может быть очень сложной средой для выживания живых организмов, но некоторые микробы на Земле живут в похожих условиях. Поэтому исключать наличие жизни в океане на Энцеладе нельзя, говорят исследователи.

Ученые считают, что взаимодействие воды и горных пород приводит к образованию минералов и ионов, которые потенциальные внеземные микробы могут использовать для получения энергии. Авторы исследования считают, что микроорганизмы на Энцеладе могут жить на дне океана.

Также исследование предполагает, что этот океан состоит кроме воды, также из натрия, хлора, карбоната натрия, аммиака и калия. Ученые также обнаружили высокое содержание молекулярного водорода, то есть Н2, в океане. Подобная концентрация водорода встречается и в некоторых самых глубоких местах в океанах Земли, где существует жизнь.

На изображении показаны гидротермальные реакции на дне океана Энцелада, в результате которых выделяется молекулярный водород Фото: space.com

Авторы исследования говорят, что для лучшего понимания условий в океане на Энцеладе нужно отправить туда новый космический аппарат, оснащенный самыми современными приборами.

Как уже писал Фокус в Сатурн врезался неизвестный объект и его удалось запечатлеть на камеру.

Также Фокус писал о том, что новая межзвездная комета прибыла из неожиданного места и она старше Солнечной системы. Всего через неделю после обнаружения новой межзвездной кометы 3I/ATLAS, астрономы выяснили, где она появилась. Оказалось, что она прибыла из той части Млечного Пути, откуда еще не прилетали подобные объекты.