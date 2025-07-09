Два огромных "глаза" смотрят из космоса: обнаружено столкновение самых редких галактик (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили очень редкое столкновение чрезвычайно редких галактик. На изображении это событие выглядит как морда совы с двумя глазами и клювом.

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Астрономы увидели столкновение двух чрезвычайно редких кольцеобразных галактик, которые образовали структуру, получившую название "Космическая сова" из-за своего внешнего вида. Подобные столкновения таких галактик можно увидеть нечасто, а потому это открытие имеет большое значение для астрономов. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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С расстояния в 11 млрд световых лет от Земли на нас смотрят два огромных "глаза" "Космической совы". По крайней мере такое впечатление создается, если посмотреть на объект, созданный в результате столкновения двух кольцеобразных галактик. Такие столкновения, как и сами кольцеобразные галактики, представляют собой очень редкое явление.

Кольцеобразные галактики появляются тогда, когда галактика меньшего размера врезается в галактику большего размера. В результате звезды и межзвездный газа разлетаются и создают кольцо, но в центре новой галактики возникает яркое ядро. Только 0,01% из всех известных галактик являются кольцеобразными. Но еще реже можно увидеть столкновение таких галактик, но именно это обнаружили астрономы и назвали новую структуру "Космической совой", ведь она напоминает морду совы с глазами и клювом.

"Космическая сова": Астрономы выяснили, что обе кольцеобразные галактики примерно в 4 раза меньше Млечного Пути Фото: Live Science

Астрономы выяснили, что обе кольцеобразные галактики примерно в 4 раза меньше Млечного Пути, ведь их диаметр составляет 26 000 световых лет. В ядре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю, а также много плотно расположенных старых звезд. Что касается черных дыр, то астрономы считают, что масса каждой их них в 10 млн раз больше, чем масса Солнца. Для сравнения сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути имеет массу, которая примерно в 4 млн раз больше, чем у Солнца.

Схематическое художественное изображение "Космической совы", состоящей из двух кольцеобразных галактик Фото: phys.org

Так называемый "клюв" "Космической совы" представляет собой место столкновения двух галактик, где находится много молекулярного газа, необходимого для образования новых звезд. Ученые пришли к выводу, что ударная волна от столкновения галактик сильно сжимает этот газ, что приводит к образованию звезд. Но еще больше сжимает этот газ струя сверхмассивной черной дыры, которая представляет собой поток излучения, выброшенный из окрестностей черной дыры.

Объект Хога — типичная кольцеобразная галактика Фото: NASA

Астрономы считают, что столкновение двух кольцеобразных галактик начало примерно 38 млн лет назад и эта странная структура будет видна еще очень долго.

Изучение "Космической совы" позволяет наблюдать несколько важнейших процессов эволюции галактик, которые происходят одновременно в одной системе, говорят ученые. Исследование предоставило ценную информацию о том, как формируются и растут галактики. Также процесс превращения молекулярного водорода в звезды, обнаруженный в "клюве" совы может помочь понять, каким образом галактики быстро набирали массу в ранней Вселенной.

Астрономы продолжат изучение необычной структуры, чтобы лучше понять физические процессы, которые привели к созданию такого редкого симметричного двойного кольца.

Как уже писал Фокус, аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян. Исследование показывает, что потенциальные развитые внеземные цивилизации могут увидеть сигналы военных и гражданских радаров с расстояния в 200 световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что самая распространенная форма в воды в космосе на самом деле отличается от того, что думали физики.