Два огромных "глаза" смотрят из космоса: обнаружено столкновение самых редких галактик (фото)
С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили очень редкое столкновение чрезвычайно редких галактик. На изображении это событие выглядит как морда совы с двумя глазами и клювом.
Астрономы увидели столкновение двух чрезвычайно редких кольцеобразных галактик, которые образовали структуру, получившую название "Космическая сова" из-за своего внешнего вида. Подобные столкновения таких галактик можно увидеть нечасто, а потому это открытие имеет большое значение для астрономов. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.
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С расстояния в 11 млрд световых лет от Земли на нас смотрят два огромных "глаза" "Космической совы". По крайней мере такое впечатление создается, если посмотреть на объект, созданный в результате столкновения двух кольцеобразных галактик. Такие столкновения, как и сами кольцеобразные галактики, представляют собой очень редкое явление.
Кольцеобразные галактики появляются тогда, когда галактика меньшего размера врезается в галактику большего размера. В результате звезды и межзвездный газа разлетаются и создают кольцо, но в центре новой галактики возникает яркое ядро. Только 0,01% из всех известных галактик являются кольцеобразными. Но еще реже можно увидеть столкновение таких галактик, но именно это обнаружили астрономы и назвали новую структуру "Космической совой", ведь она напоминает морду совы с глазами и клювом.
Астрономы выяснили, что обе кольцеобразные галактики примерно в 4 раза меньше Млечного Пути, ведь их диаметр составляет 26 000 световых лет. В ядре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю, а также много плотно расположенных старых звезд. Что касается черных дыр, то астрономы считают, что масса каждой их них в 10 млн раз больше, чем масса Солнца. Для сравнения сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути имеет массу, которая примерно в 4 млн раз больше, чем у Солнца.
Так называемый "клюв" "Космической совы" представляет собой место столкновения двух галактик, где находится много молекулярного газа, необходимого для образования новых звезд. Ученые пришли к выводу, что ударная волна от столкновения галактик сильно сжимает этот газ, что приводит к образованию звезд. Но еще больше сжимает этот газ струя сверхмассивной черной дыры, которая представляет собой поток излучения, выброшенный из окрестностей черной дыры.
Астрономы считают, что столкновение двух кольцеобразных галактик начало примерно 38 млн лет назад и эта странная структура будет видна еще очень долго.
Изучение "Космической совы" позволяет наблюдать несколько важнейших процессов эволюции галактик, которые происходят одновременно в одной системе, говорят ученые. Исследование предоставило ценную информацию о том, как формируются и растут галактики. Также процесс превращения молекулярного водорода в звезды, обнаруженный в "клюве" совы может помочь понять, каким образом галактики быстро набирали массу в ранней Вселенной.
Астрономы продолжат изучение необычной структуры, чтобы лучше понять физические процессы, которые привели к созданию такого редкого симметричного двойного кольца.
Как уже писал Фокус, аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян. Исследование показывает, что потенциальные развитые внеземные цивилизации могут увидеть сигналы военных и гражданских радаров с расстояния в 200 световых лет от нас.
Также Фокус писал о том, что самая распространенная форма в воды в космосе на самом деле отличается от того, что думали физики.