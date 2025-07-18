На Землю впав камінь віком 2 млрд років: це частина зниклої історії Місяця (фото)

Метеорит, що прилетів з Місяця, є єдиним місячним каменем, який належить до маловідомого періоду в історії супутника Землі. Космічний камінь являє собою дуже рідкісну вулканічну породу.

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Два роки тому в Африці було виявлено метеорит вагою 311 грамів, який, як виявилося, прибув із Місяця. Він отримав назву Northwest Africa 16286. Вчені з Манчестерського університету, Велика Британія, провели аналіз місячного каменю і вивчення розпаду ізотопів свинцю дозволили визначити його вік. Він становить приблизно 2,35 млрд років. Дослідження місячного каменю дало змогу розкрити таємниці історії Місяця, пише Space.

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Дослідження метеорита Northwest Africa 16286 дає змогу заповнити прогалину в знаннях про період історії Місяця, тривалістю майже мільярд років. Метеорит набагато молодший за зразки місячних гірських порід, доставлених на Землю астронавтами місій "Аполлон" і китайською місією "Чан'є-6", вік яких становить від 3,1 до 4,3 млрд років, але старший за зразки віком 1,9 млрд років, доставлені китайською місією "Чан'є-5".

За словами вчених, вік і склад місячного метеорита показують, що вулканічна активність на Місяці тривала протягом дуже тривалого періоду. При цьому, найімовірніше, протягом цього періоду відбувався постійних процес створення тепла всередині Місяця за рахунок розпаду радіоактивних елементів.

Метеорит Northwest Africa 16286 має вулканічне походження. Аналіз показав, що він утворився, коли потік лави з надр Місяця було викинуто на поверхню і застиг. Усередині метеорита вчені виявили відносно великі кристали мінералу під назвою олівін, а також помірний вміст титану і високий вміст калію.

Зображення фрагмента місячного метеорита, отримане за допомогою скануючого електронного мікроскопа. Різні відтінки сірого кольору підкреслюють різні мінерали в породі Фото: space.com

Аналіз ізотопів свинцю показав, що вулканічне джерело в надрах Місяця мало надзвичайно високе співвідношення урану до свинцю (свинець є продуктом розпаду урану). Велика кількість урану і тепло, яке він виділяє під час розпаду, є потенційним ключем до розуміння того, що підтримувало вулканічну активність на Місяці через мільярд років після припинення основної вулканічної активності.

На сьогодні вчені виявили на Землі всього 31 вулканічний місячний камінь, і метеорит Northwest Africa 16286 є наймолодшим із них.

Нове дослідження ще раз доводить, що вулканізм на Місяці тривав протягом кількох мільярдів років і закінчився, можливо, відносно недавно за космічними мірками. Водночас місячні зразки місії "Чан'е-5" показують, що вулканічна активність на Місяці існувала протягом останніх 123 млн років. У сукупності ці відкриття змінюють уявлення про вулканізм на Місяці і про те, як Місяць залишався геологічно активним, принаймні, періодично, майже до наших днів.

Тепер учені мають намір дізнатися, в якому місці на Місяці утворився метеорит Northwest Africa 16286, і внаслідок удару він був викинутий у космос. Після цього потрібно буде відправити космічний апарат для збору зразків, що допоможе отримати більше інформації про місячний вулканізм у цей маловідомий період, від якого збереглося так мало зразків.

Як уже писав Фокус, вчені вивчили інший метеорит і дійшли висновку, що планети Сонячної системи утворилися не так, як передбачалося.

Також Фокус писав про те, що Європа створює гіперзвуковий літак для польотів на Землі і в космос. Європейське космічне агентство і британська компанія Frazer-Nash зайнялися створенням нового літака, здатного літати з гіперзвуковою швидкістю. Проект отримав назву INVICTUS. Новий літак має продемонструвати свої можливості до 2031 року.