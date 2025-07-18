Огромная дыра и гигантское "насекомое" на Солнце: что увидел аппарат NASA (фото)

Хотя пик солнечного максимума уже вероятно закончился, Солнце продолжает демонстрировать свою повышенную активность. Космический аппарат NASA запечатлел на Солнце огромную корональную дыру, а также темный протуберанец.

Related video

Ранее на этой неделе космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory с помощью своих приборов увидел на Солнце две потрясающие особенности. Во-первых, это огромная корональная дыра, которая тянется по всему солнечному диску и извергает мощный солнечный ветер. Во-вторых, это темный протуберанец, который похож на какое-то чудовищное насекомое, ползущее по краю солнечного диска, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новые изображения Солнца с удивительными особенностями на самом деле не показывают ничего необычного. Дело в том, что Солнце все еще проявляет повышенную активность несмотря на то, что вероятно, уже прошел пик солнечного максимума. Это период в 11-летней цикле активности Солнца, характеризующийся увеличением появления на поверхности звезды солнечных пятен, провоцирующих появление солнечных вспышек, а также корональный выбросов массы, то есть горячей плазмы. С другой стороны, в атмосфере Солнца чаще возникают корональные дыры, которые усиливают выброс солнечного ветра, потока заряженных частиц, постоянно вылетающих из Солнца. Хотя пик солнечного максимум уже прошел, все же до того, как наступит более спокойная фаза, солнечный минимум пройдет еще много месяцев.

На изображении Solar Dynamics Observatory корональная дыра видна в виде громадного темного пятна, которое тянется по всему солнечному диску Фото: NASA

На изображении Solar Dynamics Observatory корональная дыра видна в виде громадного темного пятна, которое тянется по всему солнечному диску. Она находится в верхней части атмосферы Солнца, известной как корона. Корональная дыра темная поскольку плазма в ней холоднее, чем в окружающей короне. Хотя в данном случае понятие "холоднее" довольно относительно, ведь температура плазмы корональной дыры достигает миллиона градусов Цельсия.

Причина, по которой эта область холоднее, кроется в поведении магнитного поля. Вместо замкнутого магнитного поля, которое существует в короне, корональная дыра имеет открытые линии магнитного поля. Это позволяет солнечному ветру легче выходить из корональной дыры. Солнечный ветер часто попадает в атмосферу Земли и приводит к появлению полярного сияния.

На левой стороне Солнца аппарат Solar Dynamics Observatory заметил странный протуберанец. Это поток плазмы, который удерживается магнитными полями и иногда выбрасывается в космос с поверхности Солнца, то есть фотосферы. Протуберанцы часто образуют петли, и, хотя они могут формироваться довольно быстро, лишь немногие из них остаются стабильными в течение нескольких месяцев.

На левой стороне Солнца аппарат Solar Dynamics Observatory заметил странный протуберанец Фото: NASA

Необычный протуберанец сохранялся в течение нескольких дней. Поскольку магнитные поля смещаются, а вместе с ними смещается и более холодная плазма, этот огромный протуберанец, простирающийся на несколько десятков тысяч километров, похож на насекомое, ползущее по краю Солнца.

Как уже писал Фокус, в NASA утверждают, что планета Сатурн может плавать на воде, но возможно ли это? Ученые из NASA говорят, что огромный газовый гигант, которым является Сатурн, мог бы плавать в огромной ванне из воды, если бы существовала такая ванна. Дело в том, что плотность Сатурна ниже, чем у воды. Но не стоит воспринимать сообщение ученых слишком буквально.