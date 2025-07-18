Величезна діра і гігантська "комаха" на Сонці: що побачив апарат NASA (фото)

Хоча пік сонячного максимуму вже ймовірно закінчився, Сонце продовжує демонструвати свою підвищену активність. Космічний апарат NASA зафіксував на Сонці величезну корональну діру, а також темний протуберанець.

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Раніше цього тижня космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory за допомогою своїх приладів побачив на Сонці дві приголомшливі особливості. По-перше, це величезна корональна діра, яка тягнеться по всьому сонячному диску і вивергає потужний сонячний вітер. По-друге, це темний протуберанець, який схожий на якусь жахливу комаху, що повзе по краю сонячного диска, пише IFLScience.

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Нові зображення Сонця з дивовижними особливостями насправді не показують нічого незвичайного. Річ у тім, що Сонце все ще проявляє підвищену активність незважаючи на те, що, ймовірно, вже минув пік сонячного максимуму. Це період в 11-річному циклі активності Сонця, що характеризується збільшенням появи на поверхні зірки сонячних плям, які провокують появу сонячних спалахів, а також корональних викидів маси, тобто гарячої плазми. З іншого боку, в атмосфері Сонця частіше виникають корональні діри, які посилюють викид сонячного вітру, потоку заряджених частинок, що постійно вилітають із Сонця. Хоча пік сонячного максимуму вже минув, все ж до того, як настане більш спокійна фаза, сонячний мінімум пройде ще багато місяців.

На зображенні Solar Dynamics Observatory корональну діру видно у вигляді величезної темної плями, яка тягнеться по всьому сонячному диску Фото: solar-system

На зображенні Solar Dynamics Observatory корональну діру видно у вигляді величезної темної плями, яка тягнеться по всьому сонячному диску. Вона розташована у верхній частині атмосфери Сонця, відомої як корона. Корональна діра темна оскільки плазма в ній холодніша, ніж у навколишній короні. Хоча в даному випадку поняття "холодніше" доволі відносне, адже температура плазми корональної діри сягає мільйона градусів Цельсія.

Причина, через яку ця область холодніша, криється в поведінці магнітного поля. Замість замкнутого магнітного поля, яке існує в короні, корональна діра має відкриті лінії магнітного поля. Це дозволяє сонячному вітру легше виходити з корональної діри. Сонячний вітер часто потрапляє в атмосферу Землі і призводить до появи полярного сяйва.

На лівому боці Сонця апарат Solar Dynamics Observatory помітив дивний протуберанець. Це потік плазми, який утримується магнітними полями й іноді викидається в космос із поверхні Сонця, тобто фотосфери. Протуберанці часто утворюють петлі, і, хоча вони можуть формуватися досить швидко, лише деякі з них залишаються стабільними протягом декількох місяців.

На лівому боці Сонця апарат Solar Dynamics Observatory помітив дивний протуберанець Фото: solar-system

Незвичайний протуберанець зберігався протягом кількох днів. Оскільки магнітні поля зміщуються, а разом з ними зміщується і холодніша плазма, цей величезний протуберанець, що простягається на кілька десятків тисяч кілометрів, схожий на комаху, яка повзе по краю Сонця.

Як уже писав Фокус, у NASA стверджують, що планета Сатурн може плавати на воді, але чи можливо це? Вчені з NASA кажуть, що величезний газовий гігант, яким є Сатурн, міг би плавати у величезній ванні з води, якби існувала така ванна. Річ у тім, що щільність Сатурна нижча, ніж у води. Але не варто сприймати повідомлення вчених занадто буквально.