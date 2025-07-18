В NASA утверждают, что планета Сатурн может плавать на воде: возможно ли это (фото)

Ученые из NASA говорят, что огромный газовый гигант, которым является Сатурн, мог бы плавать в огромной ванне из воды, если бы существовала такая ванна. Дело в том, что плотность Сатурна ниже, чем у воды. Но не стоит воспринимать сообщение ученых слишком буквально.

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В интернете можно встретить информацию о том, что газовый гигант Сатурн будет плавать, если его поместить в воду. Но правда ли это? Для того, чтобы понять возможно это или нет, нужно разобраться с понятием плавучести и понимать природу газовых гигантов, пишет IFLScience.

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Плавучесть и выталкивающая сила

Плавучесть — это способность объекта плавать или держаться на поверхности жидкости из-за выталкивающей силы, которая противодействует гравитации. Выталкивающая сила — это сила, направленная вверх в жидкости, действующая на все тела, находящиеся в ней. Эта сила возникает из-за того, что давление внутри жидкости тем больше, чем глубже вы погружаетесь в жидкость. Давление на дно объекта, находящегося в жидкости, выше, чем на его верх, что и вызывает выталкивающую силу. Закон Архимеда гласит, что на тело, полностью или частично погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, величина которой равна массе вытесненной им жидкости. Если выталкивающая сила жидкости больше силы, направленной вниз помещенного в нее объекта, объект будет плавать. Но объекты, плотность которых выше плотности воды, будут тонуть до тех пор, пока силы не уравновесятся.

Особенность планеты Сатурн

Плотность Сатурна составляет 0,6871 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность воды – 1 грамм на кубический сантиметр Фото: NASA

Планеты в Солнечной системе обычно имеют более высокую плотность, чем вода. Особенно это касается четырех каменистых планет, имеющих тяжелое железное ядро. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Но газовые гиганты Юпитер и Сатурн в основном состоят из водорода и гелия, которые легче воздуха. Хотя масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли, плотность планеты составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность Земли – 5,5 грамма на кубический сантиметр. Хотя Юпитер имеют такую низкую плотность ее недостаточно, чтобы планета могла плавать на поверхности воды. Но у Сатурна более низкая плотность.

Как объясняют ученые из NASA, Сатурн, состоящий из водорода и гелия, имеет плотное ядро из металлов, таких как железо и никель, окруженное каменистым материалом затвердевшими под действием высокого давления и температуры. При этом ядро окутано слоем жидкого водорода. Ядро Сатурна меньше, чем ядро Юпитера. Плотность Сатурна составляет 0,6871 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность воды – 1 грамм на кубический сантиметр.

Сатурн может плавать на воде?

Согласно ученым из NASA, Сатурн является единственной планетой в Солнечной системе, имеющей плотность ниже плотности воды. Таким образом газовый гигант мог бы плавать в ванне с водой, если бы такая гигантская ванна существовала. Хотя NASA и является авторитетом в вопросах астрономии, такое заявление не следует понимать буквально. Скорее всего, ученые таким образом подчеркивают насколько разреженным является Сатурн.

Хотя плотность Сатурна ниже плотности воды, он не является жесткой конструкцией Фото: NASA

Хотя плотность Сатурна ниже плотности воды, он не является жесткой конструкцией, как например, лодка. Гелий и водород, из которых состоит Сатурн, удерживаются там гравитацией и поддерживаются ядром Сатурна. Хотя этого достаточно, чтобы Сатурн выглядел целостным миром, если бы вы попытались поместить его в гигантскую ванну, водород и гелий плавали бы на поверхности, образуя новую атмосферу ванны. Но ядро Сатурна, более плотное, чем вода, и новая атмосфера планеты-ванны, погрузилось бы в водный мир до самого его центра.

Короче говоря, хотя Сатурн менее плотный, чем Земля, и мог бы плавать на воде, если бы у него была жесткая поверхность, удерживающая его целостность, в реальности планету разорвало бы на части, когда она погрузилась бы в воду, даже если бы вам удалось найти достаточно большой водоем для проведения такого эксперимента.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что на самом большом спутнике Сатурна могли возникнуть живые организмы.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали фотографию новой межзвездной кометы размером 20 км. Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим объектом, обнаруженным в Солнечной системе, который возник в другой звездной системе.