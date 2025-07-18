Летит к Земле: астрономы показали фотографию новой межзвездной кометы размером 20 км (фото)

Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим объектом, обнаруженным в Солнечной системе, который возник в другой звездной системе. С помощью телескопа Джемини север астрономы получили новую потрясающую фотографию межзвездного гостя, который ненадолго прибыл в Солнечную систему.

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Астрономы представили поразительное новое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая приближается к Солнцу со скоростью примерно 210 000 км/ч. С помощью телескопа Джемини север на Гавайях астрономы получили фотографию кометы, летящую на расстоянии примерно 465 млн км от Земли. При этом ученые показали и отдельно ядро кометы, окутанное комой, а также ее изображение в движении, что похоже на "космическую радугу", пишет Space.

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Межзвездная комета 3I/ATLAS была впервые обнаружена 1 июля 2025 года. Это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, который возник в другой звездной системе и был выброшен из нее. Предварительные наблюдения показали, что комета имеет размер примерно 20 километров, а ее возраст составляет от 7,5 до 8 млрд лет. Таким образом эта комета на 3 – 3,5 млрд лет старше Солнца и Солнечной системы. На сегодня астрономы еще не видели настолько древних комет.

Комета 3I/ATLAS имеет кому, то есть оболочку вокруг ледяного ядра, состоящую из газа Фото: space.com

Астрономы представили удивительные фотографии межзвездного гостя 3I/ATLAS, который имеет кому, то есть оболочку вокруг ледяного ядра, состоящую из газа, который испаряется с поверхности кометы под влиянием тепла Солнца. Когда комета будет находится ближе к нашей звезде у нее должен возникнуть газовый хвост. Ученые надеются до конца года получить больше информации об этой межзвездной комете, ведь уже в следующем году она покинет Солнечную систему.

Изображения кометы 3I/ATLAS, включают в себя фотографию крупным планом, а также цветную покадровую съемку объекта, движущегося в космосе. Покадровая фотография представляет собой комбинацию 16 снимков, сделанных с использованием трех разных фильтров, благодаря чему комета кажется меняет свой цвет и похожа на "космическую радугу". На самом деле, комета выпускает белый свет.

Покадровая фотография представляет собой комбинацию 16 снимков, сделанных с использованием трех разных фильтров, благодаря чему комета кажется меняет свой цвет и похожа на "космическую радугу" Фото: space.com

По словам ученых, изучение межзвездных объектов дает ценную информацию о составе других звездных систем, включая химические элементы, которые присутствовали в момент их формирования.

Пока что астрономы обнаружили в Солнечной системе только 3 межзвездных объекта: комету 3I/ATLAS, комету 2I/Борисов и нечто похожее на астероид под названием 1I/Оумуамуа. Но ученые считают, что через Солнечную систему регулярно пролетают тысячи подобных объектов, просто их очень сложно обнаружить.

Межзвездная комета 3I/ATLAS намного больше двух других подобных известных объектов и считается, что она прибыла совершенно из другой части нашей галактики, чем предыдущие межзвездные гости Фото: space.com

Межзвездная комета 3I/ATLAS намного больше двух других подобных известных объектов и считается, что она прибыла совершенно из другой части нашей галактики, чем предыдущие межзвездные гости.

Комета 3I/ATLAS подлети к Солнцу на расстояние 210 млн км 30 октября, а декабре она будет находится на расстоянии 270 млн км от Земли. Ученые считают, что комета покинет Солнечную систему в следующем году и скорее всего больше никогда сюда не прилетит. Поэтому у астрономов осталось не так много времени, чтобы получить максимум информации об этом межзвездном объекте.

Как уже писал Фокус, на Землю упал камень возрастом 2 млрд лет и это часть исчезнувшей истории Луны. Метеорит, прилетевший с Луны, является единственным лунным камнем, который относится к малоизвестному периоду в истории спутника Земли. Космический камень представляет собой очень редкую вулканическую породу.