Летить до Землі: астрономи показали фотографію нової міжзоряної комети розміром 20 км (фото)

Комета 3I/ATLAS є всього лише третім об'єктом, виявленим у Сонячній системі, який виник в іншій зоряній системі. За допомогою телескопа Джеміні північ астрономи отримали нову приголомшливу фотографію міжзоряного гостя, який ненадовго прибув у Сонячну систему.

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Астрономи представили вражаюче нове зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка наближається до Сонця зі швидкістю приблизно 210 000 км/год. За допомогою телескопа Джеміні північ на Гаваях астрономи отримали фотографію комети, що летить на відстані приблизно 465 млн км від Землі. При цьому вчені показали і окремо ядро комети, оповите комою, а також її зображення в русі, що схоже на "космічну веселку", пише Space.

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Міжзоряна комета 3I/ATLAS була вперше виявлена 1 липня 2025 року. Це всього лише третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, який виник в іншій зоряній системі і був викинутий з неї. Попередні спостереження показали, що комета має розмір приблизно 20 кілометрів, а її вік становить від 7,5 до 8 млрд років. Таким чином ця комета на 3 — 3,5 млрд років старша за Сонце і Сонячну систему. На сьогодні астрономи ще не бачили настільки давніх комет.

Комета 3I/ATLAS має кому, тобто оболонку навколо крижаного ядра, що складається з газу Фото: space.com

Астрономи представили дивовижні фотографії міжзоряного гостя 3I/ATLAS, який має кому, тобто оболонку навколо крижаного ядра, що складається з газу, який випаровується з поверхні комети під впливом тепла Сонця. Коли комета перебуватиме ближче до нашої зірки, у неї має виникнути газовий хвіст. Учені сподіваються до кінця року отримати більше інформації про цю міжзоряну комету, адже вже наступного року вона покине Сонячну систему.

Зображення комети 3I/ATLAS містять у собі фотографію крупним планом, а також кольорову покадрову зйомку об'єкта, що рухається в космосі. Покадрова фотографія являє собою комбінацію 16 знімків, зроблених з використанням трьох різних фільтрів, завдяки чому комета здається змінює свій колір і схожа на "космічну веселку". Насправді, комета випускає біле світло.

Покадрова фотографія являє собою комбінацію 16 знімків, зроблених з використанням трьох різних фільтрів, завдяки чому комета здається змінює свій колір і схожа на "космічну веселку" Фото: space.com

За словами вчених, вивчення міжзоряних об'єктів дає цінну інформацію про склад інших зоряних систем, включно з хімічними елементами, що були присутніми в момент їхнього формування.

Поки що астрономи виявили в Сонячній системі тільки 3 міжзоряних об'єкти: комету 3I/ATLAS, комету 2I/Борисов і щось схоже на астероїд під назвою 1I/Оумуамуа. Але вчені вважають, що через Сонячну систему регулярно пролітають тисячі подібних об'єктів, просто їх дуже складно виявити.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS набагато більша за два інші подібні відомі об'єкти і вважається, що вона прибула зовсім з іншої частини нашої галактики, ніж попередні міжзоряні гості Фото: space.com

Міжзоряна комета 3I/ATLAS набагато більша за два інші подібні відомі об'єкти, і вважається, що вона прибула зовсім з іншої частини нашої галактики, ніж попередні міжзоряні гості.

Комета 3I/ATLAS підлетить до Сонця на відстань 210 млн км 30 жовтня, а в грудні вона перебуватиме на відстані 270 млн км від Землі. Вчені вважають, що комета залишить Сонячну систему наступного року і швидше за все більше ніколи сюди не прилетить. Тому в астрономів залишилося не так багато часу, щоб отримати максимум інформації про цей міжзоряний об'єкт.

Як уже писав Фокус, на Землю впав камінь віком 2 млрд років і це частина зниклої історії Місяця. Метеорит, що прилетів з Місяця, є єдиним місячним каменем, який належить до маловідомого періоду в історії супутника Землі. Космічний камінь являє собою дуже рідкісну вулканічну породу.