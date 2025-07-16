На Титане формируются предшественники жизни: доказать это сможет ядерный вертолет (фото)

Ученые считают, что на крупнейшем спутнике Сатурна существуют необходимые условия для зарождения внеземной жизни. Исследование показывает, что на Титане есть все необходимые компоненты для формирования предшественников клеток живых организмов.

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Ученые обнаружили, что в озерах Титана, крупнейшего спутника Сатурна, могут образовываться клеточные органеллы, известные как везикулы, необходимые для образования предшественников живых клеток. Титан – это второй по величине спутник планеты в Солнечной системе и единственный, который имеет плотную атмосферу, а также реки, озера и моря. Но они состоят не из воды, а из этана и метана. Хотя вода является основой для жизни на Земле, ученые предположили, что жидкие углеводороды на Титане могли бы стать основой для молекул, необходимых для формирования жизни. При этом эта жизнь может быть совсем не похожа на земную. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Astrobiology, пишет Space.

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Для создания живой клетки нужен особенный компонент

Фундаментальной основой биологии Земли является существование клеток. От самых простых до самых сложных, эти важнейшие единицы лежат в основе всех живых систем. Ученые изучили, возможно ли создание некоторых строительных блоков живых клеток в условиях Титана, где средняя температура составляет минус 180 градусов Цельсия, не говоря уже о наличии на поверхности не воды, а жидких углеводород.

Чтобы появилась живая клетка, нужно, чтобы условия позволяли создавать такой ее важный строительный блок как везикулы. Формирование этих клеточных органелл является ключевым этапом создания предшественников живых клеток.

Везикулы – это небольшие, заполненные жидкостью пузырьки, которые образуются в клетках. В клетках они играют важную роль в транспортировке веществ и поддержании клеточного метаболизма. Это округлые структуры, которые содержат различные вещества, такие как белки, липиды и другие молекулы.

Ученые обнаружили способ, с помощью которого в условиях на Титане могут формироваться везикулы. Если они там действительно существуют, что это значит, что на Титане может потенциально существовать и внеземная жизнь или как минимум ее предшественники.

Озеро на Титане в представлении художника Фото: space.com

Как могут формироваться предшественники жизни на Титане?

Процесс образования везикул начинается с молекул, называемых амфифилами, который имеют водолюбивую (гидрофильную) и водоотталкивающую (гидрофобную) часть. При определенных условиях эти молекулы могут самоорганизовываться, образуя везикулы.

На Земле, когда амфифилы встречаются с водой, они группируются, образуя сферы, похожие на мыльные пузыри, при этом водолюбивая часть обращена наружу, защищая гидрофобную часть. Если два слоя амфифилов находятся вместе, они могут образовать двухслойный шар с оболочкой из воды, зажатой между двумя слоями молекул. Эта структура напоминает живую клетку. Известно, что жизнь на Земле зародилась в воде, поэтому неудивительно, что клетки содержат воду внутри. То же самое может происходить и на Титане.

Но ученые считают, что на Титане процесс формирования везикул отличается от того, как они создаются на Земле.

Ученые считают, что на крупнейшем спутнике Сатурна существуют необходимые условия для зарождения внеземной жизни Фото: NASA

Хотя большая часть атмосферы Титана состоит из азота, его облака состоят из метана, который выпадает в виде дождя и заполняет озера и моря. Под воздействием солнечного света метан испаряется и снова поднимается в атмосферу, восстанавливая облака.

Авторы исследования считают, что везикулы на Титане могут образовываться, когда капли дождя падают на молекулы амфифилов, покрывающих поверхность озер и морей. В итоге происходит разделение внутренней и внешней части этих молекул. Затем происходит перенос эти молекул в атмосферу. Когда эти капли дождя падают обратно в метановые моря, они встречаются с амфифильным слоем моря и образуют двухслойную везикулу, окружающую исходную каплю. Со временем эти везикулы могут распространяться по озерам и морям, взаимодействуя и потенциально приводя к образованию протоклеток. То есть предшественников клеток живых организмов.

Если жизнь на Титане покажет ядерный вертолет

Так ли это на самом деле, и существует ли внеземная жизнь на Титане или ее предшественники, мы узнаем в ходе миссии NASA Dragonfly, запуск которой запланирован на июль 2028 года. В 2034 году на спутник Сатурна прилетит вертолет с ядерным двигателем, который должен раскрыть многие секреты Титана.

Вертолет с ядерным двигателем должен раскрыть многие секреты Титана Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые считают, что жизнь на Титане может процветать в больших масштабах, но обнаружить ее может быть сложно.

Также Фокус писал о том, что в звездной системе с тремя большими Землями астрономы нашли еще одну планету. Новая планета была обнаружена в звездной системе Kepler-139, где ранее астрономы нашли 4 мира.