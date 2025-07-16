На Титані формуються попередники життя: довести це зможе ядерний вертоліт (фото)

Учені вважають, що на найбільшому супутнику Сатурна існують необхідні умови для зародження позаземного життя. Дослідження показує, що на Титані є всі необхідні компоненти для формування попередників клітин живих організмів.

Related video

Вчені виявили, що в озерах Титана, найбільшого супутника Сатурна, можуть утворюватися клітинні органели, відомі як везикули, необхідні для утворення попередників живих клітин. Титан — це другий за величиною супутник планети в Сонячній системі і єдиний, який має щільну атмосферу, а також річки, озера і моря. Але вони складаються не з води, а з етану і метану. Хоча вода є основою для життя на Землі, вчені припустили, що рідкі вуглеводні на Титані могли б стати основою для молекул, необхідних для формування життя. При цьому це життя може бути зовсім не схоже на земне. Дослідження опубліковано в журналі International Journal of Astrobiology, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для створення живої клітини потрібен особливий компонент

Фундаментальною основою біології Землі є існування клітин. Від найпростіших до найскладніших, ці найважливіші одиниці лежать в основі всіх живих систем. Учені вивчили, чи можливе створення деяких будівельних блоків живих клітин в умовах Титана, де середня температура становить мінус 180 градусів Цельсія, не кажучи вже про наявність на поверхні не води, а рідких вуглеводнів.

Щоб з'явилася жива клітина, потрібно, щоб умови дозволяли створювати такий її важливий будівельний блок, як везикули. Формування цих клітинних органел є ключовим етапом створення попередників живих клітин.

Везикули — це невеликі, заповнені рідиною пухирці, які утворюються в клітинах. У клітинах вони відіграють важливу роль у транспортуванні речовин і підтримці клітинного метаболізму. Це округлі структури, які містять різні речовини, такі як білки, ліпіди та інші молекули.

Вчені виявили спосіб, за допомогою якого в умовах на Титані можуть формуватися везикули. Якщо вони там справді існують, то це означає, що на Титані може потенційно існувати і позаземне життя або як мінімум його попередники.

Озеро на Титані в уявленні художника Фото: space.com

Як можуть формуватися попередники життя на Титані?

Процес утворення везикул починається з молекул, званих амфіфілами, що мають водолюбну (гідрофільну) та водовідштовхувальну (гідрофобну) частини. За певних умов ці молекули можуть самоорганізовуватися, утворюючи везикули.

На Землі, коли амфіфіли зустрічаються з водою, вони групуються, утворюючи сфери, схожі на мильні бульбашки, при цьому водолюбна частина звернена назовні, захищаючи гідрофобну частину. Якщо два шари амфіфілів знаходяться разом, вони можуть утворити двошарову кулю з оболонкою з води, затиснутою між двома шарами молекул. Ця структура нагадує живу клітину. Відомо, що життя на Землі зародилося у воді, тому не дивно, що клітини містять воду всередині. Те ж саме може відбуватися і на Титані.

Але вчені вважають, що на Титані процес формування везикул відрізняється від того, як вони створюються на Землі.

Учені вважають, що на найбільшому супутнику Сатурна існують необхідні умови для зародження позаземного життя Фото: NASA

Хоча більша частина атмосфери Титана складається з азоту, його хмари складаються з метану, який випадає у вигляді дощу і заповнює озера і моря. Під впливом сонячного світла метан випаровується і знову піднімається в атмосферу, відновлюючи хмари.

Автори дослідження вважають, що везикули на Титані можуть утворюватися, коли краплі дощу падають на молекули амфіфілів, що покривають поверхню озер і морів. У підсумку відбувається поділ внутрішньої і зовнішньої частини цих молекул. Потім відбувається перенесення цих молекул в атмосферу. Коли ці краплі дощу падають назад у метанові моря, вони зустрічаються з амфіфільним шаром моря й утворюють двошарову везикулу, що оточує вихідну краплю. Згодом ці везикули можуть поширюватися по озерах і морях, взаємодіючи і потенційно приводячи до утворення протоклітин. Тобто попередників клітин живих організмів.

Якщо життя на Титані покаже ядерний вертоліт

Чи так це насправді, і чи існує позаземне життя на Титані або його попередники, ми дізнаємося під час місії NASA Dragonfly, запуск якої заплановано на липень 2028 року. У 2034 році на супутник Сатурна прилетить гелікоптер із ядерним двигуном, який має розкрити багато секретів Титана.

Вертоліт з ядерним двигуном має розкрити багато секретів Титана Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що життя на Титані може процвітати у великих масштабах, але виявити його може бути складно.

Також Фокус писав про те, що в зоряній системі з трьома великими Землями астрономи знайшли ще одну планету. Нова планета була виявлена в зоряній системі Kepler-139, де раніше астрономи знайшли 4 світи.