Гра гравітації та тіні: у зоряній системі з трьома великими Землями знайшли ще одну планету

Нова планета була виявлена в зоряній системі Kepler-139, де раніше астрономи знайшли 4 світи. Один із них є газовим гігантом, а три інші належать до класу супер-Земля. Передбачається, що нова планета також є газовим гігантом. Вона в 35 разів більша за Землю.

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Астрономи провели нове спостереження за вже відомою зоряною системою Kepler-139, розташованою майже за 1300 світлових років від нас. Раніше космічний телескоп Kepler виявив, що навколо зірки Kepler-139 обертаються чотири планети, але вчені вважали, що їх може бути більше. Тепер же вивчення орбіт відомих планет допомогло виявити п'ятий світ, який у 35 разів більший за Землю. Один оберт навколо зірки планета робить за 355 днів. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Чотири планети в зоряній системі Kepler-139

Космічний телескоп Kepler, який уже виведено з експлуатації, виявив за допомогою транзитного методу три планети, що належать до класу супер-Земля, які обертаються навколо зірки Kepler-139 на різній відстані. Транзитний метод полягає в тому, що телескоп бачить падіння яскравості зірки, коли на її тлі проходить планета. Простіше кажучи, планета створює щось схоже на тінь. За допомогою вивчення так званих коливань зірки під дією гравітації планет, вчені змогли визначити їхню масу.

Розриви в орбітах планет вказували на те, що в цій зоряній системі мають бути ще планети. Але телескоп Kepler не міг бачити світи, які перебувають на похилих орбітах і не здійснюють прохід на тлі своєї зірки.

Пізніше астрономи виявили, що навколо зірки Kepler-139 обертається четверта планета — газовий гігант Kepler-139e, який розташований найдальше від решти трьох світів, і його орбітальний період становить приблизно 5,5 земних років.

Точні вимірювання орбіт усіх чотирьох планет і їхнього гравітаційного впливу одна на одну і на зірку дали змогу астрономам зробити висновок про існування щонайменше ще однієї планети.

Прихована планета в зоряній системі Kepler-139

Усі планети притягуються одна до одної за допомогою гравітації і це може впливати на швидкість їхнього проходження на тлі зірки. Коли астрономи вивчили швидкість проходження трьох супер-Земель на тлі зірки, з'ясувалося, що вона не відповідає прогнозам. Цю аномалію не можна було пояснити лише впливом гравітації газового гіганта.

Цей гігантський світ, який отримав назву Kepler-139f, розташований між газовим гігантом Kepler-139e і найдальшою від зірки супер-Землею під назвою Kepler-139c. Фото: space.com

Вчені вивчили гравітаційний вплив гіпотетичної планети на зірку та інші світи і виявили, що вона все ж існує. Цей гігантський світ, що отримав назву Kepler-139f, розташований між газовим гігантом Kepler-139e і найдальшою від зірки супер-Землею під назвою Kepler-139c. Але поки що це лише непрямі докази існування п'ятої планети.

У зоряній системі Kepler-139 ховаються й інші планети

Учені вважають, що в зоряній системі Kepler-139 можуть існувати й інші зриті планети, які ще належить виявити. Припускають, що вони можуть перебувати між орбітами планет Kepler-139c і Kepler-139b.

Тепер астрономи мають намір отримати прямі докази існування п'ятої планети в системі Kepler-139, а також, можливо, їм вдасться за допомогою більш сучасних телескопів знайти й інші приховані світи.

Нагадуємо, що планети класу супер-Земля мають масу, яка в1-10 разів більша за масу нашої планети. Це кам'янисті світи, як і Земля. Маса газових гігантів у десятки і сотні разів більша, ніж у нашої планети. Для порівняння маса планети Сатурн у 95 разів більша, а маса планети Юпітер — у 317 разів більша.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили планету, яка тільки почала формуватися в газовому диску, що оточує далеку молоду зірку.

Також Фокус писав про те, що виявлена в космосі "Нескінченність" підтверджує теорію створення величезних чорних дір. Астрономи вважають, що вони знайшли докази теорії, згідно з якою надмасивні чорні діри можуть формуватися безпосередньо з газових хмар. Тобто для цього не потрібні зірки, які вибухають надновими.