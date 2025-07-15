Поведінка зірки допомогла виявити величезну планету: що її ріднить із Землею (фото)

Астрономи вперше виявили нову планету за допомогою космічного телескопа Gaia. Виявилося, що ця планета ховалася в газово-пиловому диску, що оточує молоду зірку. Але саме незвичайна поведінка зірки виявила присутність величезної планети, яка більша за Юпітер.

Related video

Астрономи за допомогою об'єднаних даних космічного телескопа Gaia і наземного радіотелескопа ALMA виявили приховану планету, яка обертається навколо зірки MP Mus (також відомої як PDS 66) на відстані 280 млн світлових років від нас. Це молода зірка, вік якої оцінюють у 13 млн років, а планета, за оцінками астрономів, у 10 разів більша за Юпітер. Нова планета, яка ще не отримала назву, ховалася в протопланетному диску зірки, що складається з газу і пилу. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Минулі спостереження за протопланетним диском зірки MP Mus не показали наявності там планети. Але виявилося, що вона все ж там є. Уперше астрономи виявили планету в протопланетному диску зірки за допомогою космічного телескопа Gaia, який уже виведений з експлуатації, але надав цінні дані про зірки Чумацького Шляху.

Планети утворюються всередині протопланетних дисків під час процесу, відомого як акреція ядра, коли великі частинки злипаються під дією гравітації, утворюючи планетезимали, а потім і планети. У міру зростання планети створюється порожнина в протопланетному диску, де немає газу і пилу у великій кількості.

Коли астрономи спочатку провели спостереження за протопланетним диском зірки MP Mus за допомогою радіотелескопа ALMA вони очікували побачити такі порожнини, але їх там не було. За словами вчених, це було дивно, адже з огляду на вік зірки в 13 млн років навколо неї повинні були вже формуватися планети.

Протопланетний диск зірки, де було виявлено планету, яка в 10 разів більша за Юпітер Фото: space.com

Подальше спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA в більш довгохвильовому діапазоні дало змогу виявити порожнину в диску поруч із молодою зіркою, якої раніше не було видно. Це означало, що планета там все ж існує. Щоб підтвердити свої висновки, астрономи використовували дані телескопа Gaia. Вчені виявили, що зірка MP Mus "коливається". Зазвичай це є наслідком гравітаційного впливу планети на зірку.

Астрономи об'єднали дані Gaia та ALMA і визначили, що навколо зірки MP Mus обертається гігантська планета, маса якої приблизно в 10 разів більша, ніж у Юпітера. Розділяє зірку і планету відстань від 150 до 450 млн км. Нагадуємо, що Земля розташована на відстані 150 млн км від Сонця.

Крім того, що телескоп Gaia вперше виявив планету всередині протопланетного диска, це також перший випадок виявлення планети, заснованого на поєднанні даних Gaia про поведінку зірок із даними радіотелескопа ALMA.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA знайшли планету, яка дуже схожа на "суперземлю". Вона шле в космос сигнал, що повторюється, з відстані в 154 світлових роки.

Також Фокус писав про те, що секретний китайський супутник з'явився в несподіваному місці в космосі через 6 днів після зникнення.