Поведение звезды помогло обнаружить огромную планету: что ее роднит с Землей (фото)

Астрономы впервые обнаружили новую планету с помощью космического телескопа Gaia. Оказалось, что эта планета скрывалась в газово-пылевом диске, окружающем молодую звезду. Но именно необычное поведение звезды выявило присутствие огромной планеты, которая больше Юпитера.

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Астрономы с помощью объединенных данных космического телескопа Gaia и наземного радиотелескопа ALMA обнаружили скрытую планету, которая вращается вокруг звезды MP Mus (также известной как PDS 66) на расстоянии 280 млн световых лет от нас. Это молодая звезда, возраст которой оценивается в 13 млн лет, а планета, по оценкам астрономов в 10 раз больше Юпитера. Новая планета, которая еще не получила название скрывалась в протопланетном диске звезды, состоящем из газа и пыли. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Прошлые наблюдения за протопланетным диском звезды MP Mus не показали наличия там планеты. Но оказалось, что она все же там есть. Впервые астрономы обнаружили планету в протопланетном диске звезды с помощью космического телескопа Gaia, который уже выведен из эксплуатации, но предоставил ценные данные о звездах Млечного Пути.

Планеты образуются внутри протопланетных дисков во время процесса, известного как аккреция ядра, когда крупные частицы слипаются под действием гравитации, образуя планетезимали, а затем и планеты. По мере роста планеты создается полость в протопланетном диске, где нет газа и пыли в большом количестве.

Когда астрономы изначально провели наблюдение за протопланетным диском звезды MP Mus с помощью радиотелескопа ALMA они ожидали увидеть такие полости, но их там не было. По словам ученых, это было странно, ведь учитывая возраст звезды в 13 млн лет вокруг нее должны были уже формироваться планеты.

Протопланетный диск звезды, где была обнаружена планета, которая в 10 раз больше Юпитера Фото: space.com

Дальнейшее наблюдение с помощью радиотелескопа ALMA в более длинноволновом диапазоне позволило обнаружить полость в диске рядом с молодой звездой, которой раньше не было видно. Это означало, что планета там все же существует. Чтобы подтвердить свои выводы, астрономы использовали данные телескопа Gaia. Ученые обнаружили, что звезда MP Mus "колеблется". Обычно это является следствием гравитационного воздействия планеты на звезду.

Астрономы объединили данные Gaia и ALMA и определили, что вокруг звезды MP Mus вращается гигантская планета, масса которой примерно в 10 раз больше, чем у Юпитера. Разделяет звезду и планету расстояние от 150 до 450 млн км. Напоминаем, что Земля находится на расстоянии 150 млн км от Солнца.

Помимо того, что телескоп Gaia впервые обнаружил планету внутри протопланетного диска, это также первый случай обнаружения планеты, основанного на сочетании данных Gaia о поведении звезд с данными радиотелескопа ALMA.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA нашли планету, которая очень похожа на "суперземлю". Она шлет в космос повторяющийся сигнал с расстояния в 154 световых года.

Также Фокус писал о том, что секретный китайский спутник появился в неожиданном месте в космосе через 6 дней после исчезновения.