Исчез на 6 дней: секретный китайский спутник появился в неожиданном месте в космосе

Китайский спутник Shiyan-28B наконец-то был обнаружен американскими системами слежения на неожиданно низкой орбите. И все же суть его миссии остается загадкой.

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Почти через неделю после запуска секретного китайского спутника Shiyan-28B Космические силы США зафиксировали его местоположение в космосе. Оказалось, что он находится на необычно низкой орбите. Китай запустил спутник для испытания новых технологий, но до сих пор неясно, что именно он делает на своей уникальной орбите, пишет Gizmodo.

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Китай отправил спутник Shiyan-28B в космос 3 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C". Спутник входит в серию экспериментальных китайских спутников, которые, как считают американские эксперты, предназначены для исследования космического пространства и испытания новых технологий.

Обычно американские системы слежения за космическим и аппаратами на орбите обнаруживают новые объекты через 1-2 дня после запуска, но недавно запущенный китайский спутник было обнаружить сложно.

По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла, Космические силы США наконец-то смогли определить местоположение спутника Shiyan-28B только 9 июля, то есть через 6 дней после запуска на орбиту.

Выяснилось, что китайский спутник находится на орбите размером 794 на 796 километров с наклонением 11 градусов. Предполагалось, что спутник будет наклонен на 35 градусов относительно экватора Земли.

По словам Макдауэлла, низкий наклон спутника говорит о том, что ракет-носитель изменила направление полета и ее вторая ступень три раза запустила двигатели, чтобы Shiyan-28B оказался на необычно низкой орбите.

Неясно, почему Китай изменил траекторию полета ракеты и какова цель низкого наклона спутника. Известно, что Китай раньше никогда запускал спутники на такую орбиту. Полученные данные систем слежения указывают на то, что спутник Shiyan-28B пролетит над частями Южно-Китайского моря и Индийского океана и может быть использован для регионального мониторинга или испытаний систем связи.

Китай продолжает эксперименты с новыми спутниковыми технологиями. Страна обычно держит подробности своих экспериментальных миссий в тайне, проводя скрытные маневры на орбите, пока американские системы слежения делают все возможное для их отслеживания.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что крупный астероид может врезаться в Луну и это приведет к выбросу огромного количества обломков в космос. Часть из этих обломков может полететь в сторону Земли, что приведет к уничтожению многих спутников на орбите.

Также Фокус писал о том, что Трамп выделил $1 миллиард на секретный космический самолет X-37B. Так называемый "большой прекрасный законопроект" президента США предусматривает выделение одного миллиарда долларов на засекреченную программу Космических сил США. Как именно будут потрачены деньги остается секретом.