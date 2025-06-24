Как ядерный взрыв: удар по Луне уничтожит спутники на орбите Земли, что известно (фото)

Исследование показывает, что крупный астероид может врезаться в Луну и это приведет к выбросу огромного количества обломков в космос. Часть из этих обломков может полететь в сторону Земли, что приведет к уничтожению многих спутников на орбите.

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Если в 2032 году большой астероид врежется в видимую сторону Луны, то в космос улетит 100 миллионов килограммов обломков. Часть из них может оказаться в атмосфере Земли, спровоцировав появление метеорного дождя. Но перед этим камни с Луны могут уничтожить многие спутники на орбите, которых через 7 лет станет еще больше, чем сейчас. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Ранее в этом году астрономы опасались, что, обнаруженный в декабре 2024 года, астероид 2024 YR4 шириной 60 метров может упасть на Землю в декабре 2032 года. Вероятность такого падения была самой большой среди других потенциально опасных астероидов – 3,1%. Дальнейшие наблюдения показали, что астероид не врежется в нашу планету. Но недавние наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб показали, что астероид 2024 YR4 с вероятностью в 4,3% врежется в Луну, а это очень высокий показатель для подобных ударных событий.

Если в 2032 году большой астероид врежется в видимую сторону Луны, то в космос улетит 100 миллионов килограммов обломков Фото: NASA

Теперь же авторы нового исследования впервые оценили, какое влияние удар по Луне может оказать на Землю и околоземное пространство. По словам ученых, если астероид 2024 YR4 упадет на Луну, то это будет самый большой космический камень, который упал на естественный спутник Земли за последние 5000 лет. Расчеты показывают, что удар астероида будет таким сильным, что его можно сравнить с мощным ядерным взрывом с точки зрения количества выделенной энергии.

Предполагемый внешний вид астероида 2024 YR4, созданный на основе наблюдений Фото: ScienceAlert

Моделирование показало, что в результате удара в космос будет выброшено до 100 миллионов килограммов лунных камней. Существует 50% вероятность того, что астероид врежется именно в видимую сторону Луны и 10 процентов выброшенных камней притянет гравитация Земли в течение нескольких дней после удара. Ученые считают, что лунные камни попадут в атмосферу Земли и можно будет наблюдать, как они там сгорают в виде метеорного дождя.

Астероид 2024 YR4 Фото: NASA

Но эти же лунные камни могут уничтожить многие спутник на орбите, которых через 7 лет станет намного больше, чем сейчас, говорят ученые. Авторы исследования указывают на то, что камни будут лететь со скоростью в десятки тысяч метров в секунду и даже самые маленькие из них могут уничтожить любой спутник, оказавшийся на их пути.

Ученые хотят изучить астероид 2024 YR4 в 2028 году, когда его будет снова видно очень хорошо. Если подтвердится прогноз о прямом столкновении астероида с Луной, то, как считают ученые, траекторию полета космического камня можно будет изменить.

В 2022 году NASA уже успешно продемонстрировало технологию изменения орбиты астероидов, когда аппарат DART врезался в околоземный астероид Диморф. 2024 YR4 вдвое меньше и имеет всего 10% массы Диморфа, а потому, как считают ученые, новый космический аппарат может без проблем врезаться в него и таким образом астероид не упадет на Луну, а пролетит мимо.

Как уже писал Фокус, недавнее падение на Землю советского зонда "Космос-482" стало своего рода детективной историей. Для прогнозирования времени и места падения космического аппарата использовались разные компьютерные модели. Но они показывали разные данные.