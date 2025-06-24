53-летний советский зонд упал на Землю: почему сложно определить место падения (фото)

Недавнее падение на Землю советского зонда “Космос-482” стало своего рода детективной историей. Для прогнозирования времени и места падения космического аппарата использовались разные компьютерные модели. Но они показывали разные данные.

Related video

Ученые говорят, что сложная история посадочного модуля "Космос-482", который должен был приземлиться на Венере, но так этого и не сделал, упавшего где-то в Индийском океане, может помочь понять, почему сложно отслеживать такие падения, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

10 мая этого года советский посадочный модуль "Космос-482" весом 495 кг упал где-то в водах Индийского океана. Согласно расчетам ученых, вероятно, он упал где-то возле Индонезии к западу от столицы страны Джакарты.

Космический аппарат был запущен весной 1972 года для изучения Венеры, но из-за неисправности верхней ступени ракеты он остался на высокой эллиптической орбите вокруг Земли, постепенно приближаясь к нашей планете. За несколько дней до этого СССР отправил на Венеру другой посадочный модуль "Венера-8" и он успешно приземлился на второй планете от Солнца. Ученые получили данные о температуре и давлении с поверхности планеты. Это была вторая посадка космического аппарата на Венере после того, как в 1970 году первую посадку совершил аппарат "Венера-7".

Копия зонда "Космос-482" Фото: Wikipedia

Через несколько месяцев после запуска аппарат "Космос-482" разделили на спускаемый аппарат и полетный модуль. Полетный модуль упал на Землю в 1981 году. Но спускаемый аппарат упал на Землю только через 53 года.

Эксперты считают, что этот аппарат, который должен был пережить вход в атмосферу и не развалиться на части, возможно, кто-то найдет в водах Индийского океана. Или же зонд будет выброшен на берег в Индии или Австралии. Если конечно он не утонет.

Карта "Роскосмоса" показывает предполгаемое место падения зонда "Космос-482" Фото: Роскосмос

Ученые из Делфтского технологического университета в Нидерландах создали специальное моделирование, которое они использовали для прогнозирования того, когда и где приземлится советский зонд. Но это моделирование охватывало большую часть Земли и не показывало точного мета падения, хотя и предполагалось, что зонд упадет в один из океанов.

Несколько организаций следили за зондом, например, Министерство обороны США и Европейское космическое агентство (ЕКА) и все они опубликовали несколько разных оценок места и времени падения "Космос-482".

Марлон Зорге из компании Aerospace Corporation, которая занимается отслеживанием космического мусора, и наблюдает за падением таких объектов на Землю, говорит, что прогнозы входа в атмосферу представляют собой определенную сложность. Тяжело определить место и время падения объектов, которые спускаются очень быстро.

Венера Фото: NASA

Зорге говорит, что, например, солнечная активность влияет на плотность атмосферы Земли, что затем влияет на то, когда и где объект войдет в атмосферу.

Грегори Хеннинг из Aerospace Corporation говорит, что нельзя точно узнать в режиме реального времени как ведет себя падающий объект, что влияет на прогнозирование его места падения.

Учитывая то, что "Космос-482" был создан для того, чтобы выдержать огромную температуру на Венере, которая достигает 480 градусов Цельсия, зонд не мог развалиться на части и нельзя было увидеть падающих обломков. Часто именно это делает вход космических аппаратов в атмосферу более заметным.

Даррен Макнайт из компании LeoLabs, которая отслеживает активность в космосе, чтобы выявлять угрозы безопасности космических аппаратов, говорит, что существуют параметры, влияющие на прогнозирование места и времени падения искусственных объектов на Землю.

Например, на это влияет плотность атмосферы, ориентация космического объекта, а также то, как он плавится, испаряется и, возможно, распадается. Плотность атмосферы резко меняется для заданной точки входа в атмосферу в зависимости от солнечной активности и времени суток, а также сезонов. Поэтому точное место падения зонда "Космос-482" до сих пор неизвестно.

Напоминаем, что впервые в истории на Землю прислал цветные фотографии поверхности Венеры советский посадочный модуль "Венера-13" в 1982 году. Эти фотографии можно увидеть ниже.

Поверхность Венеры. Фотография советского модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Поверхность Венеры. Фотография советского модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, второй Юпитер находится на расстоянии 60 световых лет от нас. Экзопланета Gj 504 b была обнаружена с помощью наземного телескопа Subaru и она является газовым гигантом, который в несколько раз больше планеты Юпитер в Солнечной системе.