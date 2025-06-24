Второй Юпитер находится на расстоянии 60 световых лет от нас: как он выглядит (фото)

Экзопланета Gj 504 b была обнаружена с помощью наземного телескопа Subaru и она является газовым гигантом, который в несколько раз больше планеты Юпитер в Солнечной системе.

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Астрономам не часто удается получить прямые изображения экзопланет, поэтому фотография Gj 504 b очень важна для науки. Экзопланеты – это планеты, которые существуют за пределами Солнечной системы, и они могут помочь астрономам раскрыть множество тайн Вселенной, от того, как изначально образовался космос, до того, есть ли жизнь на других мирах, пишет Space.

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Экзопланета GJ 504 b вращается вокруг звезды GJ 504, которая похожа на Солнце, расположенной на расстоянии 60 световых лет нас. Один световой год – это примерно 9,6 триллионов километров. Именно такое расстояние частицы света, фотоны, преодолевают за один земной год со скоростью света (300 000 км/с).

Астрономы считают, что планета GJ 504 b, которая является газовым гигантом, примерно в 3-6 раз больше Юпитера в Солнечной системе, а потому некоторые ученые называют ее "вторым Юпитером".

Планета GJ 504 b находится на расстоянии примерно 44 астрономические единицы от своей звезды, то есть это в 44 раза дальше, чем находится Земля от Солнца. Это примерно эквивалентно расстоянию между Солнцем и карликовой планетой Плутон.

Экзопланета GJ 504 b — это яркая точка в правом верхнем углу изображения, далеко от звезды GJ 504, которая представляет собой большой черный круг в центре фотографии Фото: space.com

Астрономы сделали прямое изображение планеты GJ 504 b, используя специальный коронограф, который позволяет камерам видеть за пределами яркости звезды. Целью исследования ученых было получение прямых изображений экзопланет, таких как GJ 504 b, чтобы попытаться изучить их особенности.

Такие экзопланеты как GJ 504 b часто очень тусклые, что затрудняет их прямую фотосъемку. Когда астрономам удается получить их изображения, они могут проанализировать планеты и классифицировать их более точно. Изображение GJ 504 b помогло ученым определить, что газовый гигант имеет температуру в 230 градусов Цельсия. Экзопланета также имеет меньше облаков в своей атмосфере, чем другие обнаруженные планеты.

Как уже писал Фокус, Меркурий – не только самая маленькая планета Солнечной системы, но также и самая близкая к Солнцу. Такое неудачное расположение привело к тому, что на поверхности Меркурия появляются трещины и разломы, а его кора находится под огромным напряжением, как показывает новое исследование.

Также Фокус писал о том, что новый мощный телескоп удивил астрономов первыми снимками космоса. Состоялась официальная презентация первый потрясающих фотографий космоса, которые сделала новая Обсерватория имени Веры Рубин. Ученые говорят, что она произведет революцию в астрономических наблюдениях.