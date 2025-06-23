Что-то скручивает Меркурий в узел: кора планеты трескается и ломается

Меркурий – не только самая маленькая планета Солнечной системы, но также и самая близкая к Солнцу. Такое неудачное расположение привело к тому, что на поверхности Меркурия появляются трещины и разломы, а его кора находится под огромным напряжением, как показывает новое исследование.

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Поверхность Меркурия выглядит неровной с возвышающимися скалами, хребтами и разломами, которые тянутся по всей поверхности планеты. Долгое время причина таких неровностей оставалась загадкой, пишет Gizmodo. Ученые не могли понять, как планета остыла и сжалась таким образом, спустя миллиарды лет после своего образования?

Ответ на этот вопрос может быть связан с расположением планеты по отношению к Солнцу. Группа исследователей из Бернского университета создала модели Меркурия, чтобы увидеть, насколько приливные силы Солнца могут влиять на планету. Результаты показали, что Солнце оказывало свое влияние на развитие и расположение тектонических структур Меркурия на протяжении длительного времени.

Как известно, планеты формируются из горячего расплавленного материала, которые остывает после зарождения звезды. Внутренности новорожденных планет также остывают и сжимаются, заставляя сжиматься и поверхность. Но в случае с Меркурием, эта планета не только сжималась, но ее поверхность также смещалась вбок. Ранее ученые предполагали, что это происходило в результате охлаждения и сжатия, но исследование показало, что главный виновник – Солнце.

Дело в том, что Меркурий вращается вокруг Солнца по одной из самых уникальный орбит. Для того, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца ему необходимо около 88 земных дней. В это же время планет вращается вокруг своей оси три раза за каждые два оборота вокруг Солнца. Его орбита также сильно эллиптическая и наклонена примерно на 7 градусов по сравнению с орбитальной плоскостью Земли. Такой наклон говорит о том, что приливные силы Солнца, который испытывает на себе Меркурий, сильно различаются на планете.

“Эти орбитальные характеристики создают приливные напряжения, которые могут оставить след на поверхности планеты. Мы видим тектонические закономерности на Меркурии, которые предполагают, что происходит нечто большее, чем просто глобальное охлаждение и сжатие”, — заявила в своем заявлении Лилиан Буркхард, научный сотрудник Отдела космических исследований и планетарных наук Института физики Бернского университета и ведущий автор исследования.

Команда ученых пыталась изучить, как такие мощный приливные силы способствуют формированию коры Меркурия. Модели Меркурия за последние 4 млрд лет показали, как приливные силы Солнца могли повлиять на поверхностное натяжение Меркурия.

“Наши результаты показывают, что направление приливно-индуцированных сдвиговых напряжений согласуется с наблюдаемым расположением структур разломов-сдвигов на поверхности Меркурия”, - говорит Буркхард.

Напомним, ученые назвали три причины, почему мы так мало знаем о Меркурии. Меркурий является наименее изученной из четырех каменистых планет Солнечной системы.