Щось скручує Меркурій у вузол: кора планети тріскається і ламається

Меркурій — не тільки найменша планета Сонячної системи, але також і найближча до Сонця. Таке невдале розташування призвело до того, що на поверхні Меркурія з'являються тріщини і розломи, а його кора перебуває під величезною напругою, як показує нове дослідження.

Related video

Поверхня Меркурія виглядає нерівною зі скелями, хребтами та розломами, що підносяться і тягнуться по всій поверхні планети. Довгий час причина таких нерівностей залишалася загадкою, пише Gizmodo. Вчені не могли зрозуміти, як планета охолола і стиснулася таким чином, через мільярди років після свого утворення?

Відповідь на це питання може бути пов'язана з розташуванням планети по відношенню до Сонця. Група дослідників з Бернського університету створила моделі Меркурія, щоб побачити, наскільки приливні сили Сонця можуть впливати на планету. Результати показали, що Сонце справляло свій вплив на розвиток і розташування тектонічних структур Меркурія протягом тривалого часу.

Як відомо, планети формуються з гарячого розплавленого матеріалу, який остигає після зародження зірки. Нутрощі новонароджених планет також остигають і стискаються, змушуючи стискатися і поверхню. Але у випадку з Меркурієм, ця планета не тільки стискалася, але її поверхня також зміщувалася вбік. Раніше вчені припускали, що це відбувалося внаслідок охолодження і стиснення, але дослідження показало, що головний винуватець — Сонце.

Річ у тім, що Меркурій обертається навколо Сонця за однією з найбільш унікальних орбіт. Для того, щоб зробити один оберт навколо Сонця йому необхідно близько 88 земних днів. У цей же час планет обертається навколо своєї осі три рази за кожні два оберти навколо Сонця. Його орбіта також сильно еліптична і нахилена приблизно на 7 градусів порівняно з орбітальною площиною Землі. Такий нахил говорить про те, що приливні сили Сонця, який відчуває на собі Меркурій, сильно різняться на планеті.

"Ці орбітальні характеристики створюють приливні напруги, які можуть залишити слід на поверхні планети. Ми бачимо тектонічні закономірності на Меркурії, які припускають, що відбувається щось більше, ніж просто глобальне охолодження і стиснення", — заявила у своїй заяві Ліліан Буркхард, науковий співробітник Відділу космічних досліджень і планетарних наук Інституту фізики Бернського університету та провідний автор дослідження.

Команда вчених намагалася вивчити, як такі потужні приливні сили сприяють формуванню кори Меркурія. Моделі Меркурія за останні 4 млрд років показали, як приливні сили Сонця могли вплинути на поверхневий натяг Меркурія.

"Наші результати показують, що напрямок приливно-індукованих зсувних напружень узгоджується зі спостережуваним розташуванням структур розломів-зсувів на поверхні Меркурія", — каже Буркхард.

Нагадаємо, вчені назвали три причини, чому ми так мало знаємо про Меркурій. Меркурій є найменш вивченою з чотирьох кам'янистих планет Сонячної системи.