Другий Юпітер розташований на відстані 60 світлових років від нас: який він має вигляд (фото)

Екзопланета Gj 504 b була виявлена за допомогою наземного телескопа Subaru, і вона є газовим гігантом, який у кілька разів більший за планету Юпітер у Сонячній системі.

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Астрономам не часто вдається отримати прямі зображення екзопланет, тому фотографія Gj 504 b дуже важлива для науки. Екзопланети — це планети, які існують за межами Сонячної системи, і вони можуть допомогти астрономам розкрити безліч таємниць Всесвіту, від того, як спочатку утворився космос, до того, чи є життя на інших світах, пише Space.

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Екзопланета GJ 504 b обертається навколо зірки GJ 504, яка схожа на Сонце, розташованої на відстані 60 світлових років від нас. Один світловий рік — це приблизно 9,6 трильйонів кілометрів. Саме таку відстань частинки світла, фотони, долають за один земний рік зі швидкістю світла (300 000 км/с).

Астрономи вважають, що планета GJ 504 b, яка є газовим гігантом, приблизно в 3-6 разів більша за Юпітер у Сонячній системі, а тому деякі вчені називають її "другим Юпітером".

Планета GJ 504 b розташована на відстані приблизно 44 астрономічні одиниці від своєї зірки, тобто це в 44 рази далі, ніж знаходиться Земля від Сонця. Це приблизно еквівалентно відстані між Сонцем і карликовою планетою Плутон.

Екзопланета GJ 504 b — це яскрава точка в правому верхньому кутку зображення, далеко від зірки GJ 504, яка являє собою велике чорне коло в центрі фотографії Фото: space.com

Астрономи зробили пряме зображення планети GJ 504 b, використовуючи спеціальний коронограф, який дає змогу камерам бачити за межами яскравості зірки. Метою дослідження вчених було отримання прямих зображень екзопланет, таких як GJ 504 b, щоб спробувати вивчити їхні особливості.

Такі екзопланети як GJ 504 b часто дуже тьмяні, що ускладнює їхню пряму фотозйомку. Коли астрономам вдається отримати їхні зображення, вони можуть проаналізувати планети і класифікувати їх більш точно. Зображення GJ 504 b допомогло вченим визначити, що газовий гігант має температуру в 230 градусів Цельсія. Екзопланета також має менше хмар у своїй атмосфері, ніж інші виявлені планети.

Як уже писав Фокус, Меркурій — не тільки найменша планета Сонячної системи, але також і найближча до Сонця. Таке невдале розташування призвело до того, що на поверхні Меркурія з'являються тріщини і розломи, а його кора перебуває під величезною напругою, як показує нове дослідження.

Також Фокус писав про те, що новий потужний телескоп здивував астрономів першими знімками космосу. Відбулася офіційна презентація перших приголомшливих фотографій космосу, які зробила нова Обсерваторія імені Віри Рубін. Вчені кажуть, що вона зробить революцію в астрономічних спостереженнях.