Як ядерний вибух: удар по Місяцю знищить супутники на орбіті Землі, що відомо (фото)

Дослідження показує, що великий астероїд може врізатися в Місяць і це призведе до викиду величезної кількості уламків у космос. Частина з цих уламків може полетіти в бік Землі, що призведе до знищення багатьох супутників на орбіті.

Related video

Якщо у 2032 році великий астероїд вріжеться у видимий бік Місяця, то в космос полетить 100 мільйонів кілограмів уламків. Частина з них може опинитися в атмосфері Землі, спровокувавши появу метеорного дощу. Але перед цим каміння з Місяця може знищити багато супутників на орбіті, яких через 7 років стане ще більше, ніж зараз. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Раніше цього року астрономи побоювалися, що, виявлений у грудні 2024 року, астероїд 2024 YR4 шириною 60 метрів може впасти на Землю в грудні 2032 року. Імовірність такого падіння була найбільшою серед інших потенційно небезпечних астероїдів — 3,1%. Подальші спостереження показали, що астероїд не вріжеться в нашу планету. Але нещодавні спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб засвідчили, що астероїд 2024 YR4 з імовірністю в 4,3% вріжеться в Місяць, а це дуже високий показник для подібних ударних подій.

Якщо 2032 року великий астероїд вріжеться у видимий бік Місяця, то в космос полетить 100 мільйонів кілограмів уламків Фото: solar-system

Тепер же автори нового дослідження вперше оцінили, який вплив удар по Місяцю може мати на Землю і навколоземний простір. За словами вчених, якщо астероїд 2024 YR4 впаде на Місяць, то це буде найбільший космічний камінь, який впав на природний супутник Землі за останні 5000 років. Розрахунки показують, що удар астероїда буде таким сильним, що його можна порівняти з потужним ядерним вибухом з точки зору кількості виділеної енергії.

Передбачуваний зовнішній вигляд астероїда 2024 YR4, створений на основі спостережень Фото: ScienceAlert

Моделювання показало, що внаслідок удару в космос буде викинуто до 100 мільйонів кілограмів місячних каменів. Існує 50-відсоткова ймовірність того, що астероїд вріжеться саме у видимий бік Місяця, і 10 відсотків викинутих каменів притягне гравітація Землі впродовж кількох днів після удару. Вчені вважають, що місячні камені потраплять в атмосферу Землі і можна буде спостерігати, як вони там згорають у вигляді метеорного дощу.

Астероїд 2024 YR4 Фото: solar-system

Але ці ж місячні камені можуть знищити багато супутників на орбіті, яких через 7 років стане набагато більше, ніж зараз, кажуть учені. Автори дослідження вказують на те, що каміння летітиме зі швидкістю в десятки тисяч метрів за секунду і навіть найменші з них можуть знищити будь-який супутник, що опинився на їхньому шляху.

Учені хочуть вивчити астероїд 2024 YR4 у 2028 році, коли його буде знову видно дуже добре. Якщо підтвердиться прогноз про пряме зіткнення астероїда з Місяцем, то, як вважають учені, траєкторію польоту космічного каменю можна буде змінити.

У 2022 році NASA вже успішно продемонструвало технологію зміни орбіти астероїдів, коли апарат DART врізався в навколоземний астероїд Діморф. 2024 YR4 удвічі менший і має лише 10% маси Діморфа, а тому, як вважають науковці, новий космічний апарат може без проблем врізатися в нього і таким чином астероїд не впаде на Місяць, а пролетить повз.

Як уже писав Фокус, недавнє падіння на Землю радянського зонда "Космос-482" стало свого роду детективною історією. Для прогнозування часу і місця падіння космічного апарату використовувалися різні комп'ютерні моделі. Але вони показували різні дані.