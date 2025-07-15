Зник на 6 днів: секретний китайський супутник з'явився в несподіваному місці в космосі

Китайський супутник Shiyan-28B нарешті був виявлений американськими системами стеження на несподівано низькій орбіті. І все ж суть його місії залишається загадкою.

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Майже через тиждень після запуску секретного китайського супутника Shiyan-28B Космічні сили США зафіксували його місце розташування в космосі. Виявилося, що він перебуває на незвично низькій орбіті. Китай запустив супутник для випробування нових технологій, але досі неясно, що саме він робить на своїй унікальній орбіті, пише Gizmodo.

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Китай відправив супутник Shiyan-28B у космос 3 липня за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4C". Супутник входить до серії експериментальних китайських супутників, які, як вважають американські експерти, призначені для дослідження космічного простору і випробування нових технологій.

Зазвичай американські системи стеження за космічним і апаратами на орбіті виявляють нові об'єкти через 1-2 дні після запуску, але нещодавно запущений китайський супутник було виявити складно.

За словами астрофізика Джонатана Макдавелла, Космічні сили США нарешті змогли визначити місце розташування супутника Shiyan-28B тільки 9 липня, тобто через 6 днів після запуску на орбіту.

З'ясувалося, що китайський супутник перебуває на орбіті розміром 794 на 796 кілометрів із нахилом 11 градусів. Передбачалося, що супутник буде нахилений на 35 градусів відносно екватора Землі.

За словами Макдавелла, низький нахил супутника свідчить про те, що ракета-носій змінила напрямок польоту, а її другий ступінь тричі запустила двигуни, щоб Shiyan-28B опинився на незвично низькій орбіті.

Неясно, чому Китай змінив траєкторію польоту ракети і яка мета низького нахилу супутника. Відомо, що Китай раніше ніколи не запускав супутники на таку орбіту. Отримані дані систем стеження вказують на те, що супутник Shiyan-28B пролетить над частинами Південно-Китайського моря та Індійського океану і може бути використаний для регіонального моніторингу або випробувань систем зв'язку.

Китай продовжує експерименти з новими супутниковими технологіями. Країна зазвичай тримає подробиці своїх експериментальних місій у таємниці, проводячи потайливі маневри на орбіті, поки американські системи стеження роблять усе можливе для їх відстеження.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що великий астероїд може врізатися в Місяць і це призведе до викиду величезної кількості уламків у космос. Частина з цих уламків може полетіти в бік Землі, що призведе до знищення багатьох супутників на орбіті.

Також Фокус писав про те, що Трамп виділив $1 мільярд на секретний космічний літак X-37B. Так званий "великий прекрасний законопроект" президента США передбачає виділення одного мільярда доларів на засекречену програму Космічних сил США. Як саме будуть витрачені гроші залишається секретом.