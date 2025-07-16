Виявлена в космосі "Нескінченність" підтверджує теорію створення величезних чорних дір (фото)

Астрономи вважають, що вони знайшли докази теорії, згідно з якою надмасивні чорні діри можуть формуватися безпосередньо з газових хмар. Тобто для цього не потрібні зірки, які вибухають надновими.

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Вчені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили дивовижний об'єкт у космосі, який отримав назву галактика "Нескінченність". Цей об'єкт складається з двох нещодавно зіткнулися галактик, які разом виглядають як символ нескінченності. Це відкриття надало доказ однієї з теорій утворення надмасивних чорних дір. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Engadget.

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Астрономи кажуть, що вони виявили перший прямий доказ існування надмасивної чорної діри відразу після її утворення внаслідок прямого стиснення газових хмар. Ця надмасивна чорна діра, як показує дослідження, розташована у величезній газовій хмарі посередині між двома спіральними галактиками, що нещодавно зіткнулися та утворили галактику "Нескінченність".

Надмасивні чорні діри зазвичай існують у центрах галактик і їхня маса в сотні тисяч і навіть у мільйони разів більша за масу Сонця. Такі чорні діри знаходяться в ядрах двох спіральних галактик, які продовжують зливатися і утворюють об'єкт схожий на символ нескінченності. Астрономи виявили, що між цими галактиками сформувалася нова надмасивна чорна діра, маса якої приблизно в мільйон разів більша, ніж Сонця.

Галактика Нескінченність. У ядрах двох спіральних галактик знаходяться надмасивні чорні діри, а між галактиками — ще одна Фото: solar-system

Чорні діри утворюються після того, як масивні зірки вибухають надновою і зникають. Але походження надмасивних чорних дір пояснити складніше. Одна з теорій передбачає, що чорні діри зоряної маси з часом зливаються в надмасивну чорну діру. Проблема в тому, що деякі надмасивні чорні діри утворилися незабаром після Великого вибуху, тобто в них не було часу сформуватися вище описаним способом. Інша теорія, яку підтримують автори дослідження, свідчить, що величезні чорні діри можуть бути створені шляхом прямого стиснення газових хмар під дією гравітації. Але газові хмари створюють зірки, а не чорні діри.

Астрономи кажуть, що вони виявили перший прямий доказ існування надмасивної чорної діри відразу після її утворення внаслідок прямого стиснення газових хмар Фото: solar-system

І все ж галактика "Нескінченність" дає попередні докази, які підтверджують другу теорію утворення надмасивних чорних дір. Астрономи вважають, що злиття двох галактик призвело до того, що газова хмара посередині настільки сильно стислася під дією гравітації та ударної хвилі, що виникла внаслідок злиття, що відбулася поява надмасивної чорної діри.

Астрономи кажуть, що вони ще ніколи не спостерігали подібного явища і це відкриття є безпрецедентним випадком. Той факт, що надмасивна чорна діра розташована не в ядрі галактики, можна пояснити тільки тим, що вона була народжена в результаті прямого колапсу газової хмари, кажуть астрономи.

Але потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно підтвердити отримані результати. Якщо це вийде, то давня суперечка про народження надмасивних чорних дір може бути вирішена.

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