Обнаруженная в космосе "Бесконечность" подтверждает теорию создания огромных черных дыр (фото)

Астрономы считают, что они нашли доказательства теории, согласно которой сверхмассивные черные дыры могут формироваться напрямую из газовых облаков. То есть для этого не нужны звезды, которые взрываются сверхновыми.

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Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили удивительный объект в космос, получивший название галактика "Бесконечность". Этот объект состоит из двух недавно столкнувшихся галактик, которые вместе выглядят как символ бесконечности. Это открытие предоставило доказательство одной из теорий образования сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Engadget.

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Астрономы говорят, что они обнаружили первое прямое доказательство существования сверхмассивной черной дыры сразу после ее образования в результате прямого сжатия газовых облаков. Эта сверхмассивная черная дыра, как показывает исследование, находится в огромном газовом облаке посредине между двумя спиральными галактиками, которые недавно столкнулись и образовали галактику "Бесконечность".

Сверхмассивные черные дыры обычно существуют в центрах галактик и их масса в сотни тысяч и даже в миллионы раз больше массы Солнца. Такие черные дыры находятся в ядрах двух спиральных галактик, которые продолжают сливаться и образуют объект похожий на символ бесконечности. Астрономы обнаружили, что между этими галактиками сформировалась новая сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в миллион раз больше, чему Солнца.

Галактика Бесконечность. В ядрах двух спиральных галатик находятся сверхмассивные черные дыры, а между галактиками - еще одна Фото: NASA

Черные дыры образуются после того, как массивные звезды взрываются сверхновой и исчезают. Но происхождение сверхмассивных черных дыр объяснить сложнее. Одна из теорий предполагает, что черные дыры звездной массы со временем сливаются в сверхмассивную черную дыру. Проблема в том, что некоторые сверхмассивные черные дыры образовались вскоре после Большого взрыва, то есть у них не было времени сформироваться выше описанным способом. Другая теория, которую поддерживают авторы исследования, гласит, что огромные черные дыры могут быть созданы путем прямого сжатия газовых облаков под действием гравитации. Но газовые облака создают звезды, а не черные дыры.

Астрономы говорят, что они обнаружили первое прямое доказательство существования сверхмассивной черной дыры сразу после ее образования в результате прямого сжатия газовых облаков Фото: NASA

И все же галактика "Бесконечность" дает предварительные доказательства, которые подтверждают вторую теорию образования сверхмассивных черных дыр. Астрономы считают, что слияние двух галактик привело к тому, что газовое облако посредине настолько сильно сжалось под действием гравитации и ударной волны, возникшей в результате слияния, что произошло появление сверхмассивной черной дыры.

Астрономы говорят, что они еще никогда не наблюдали подобного явления и данное открытие является беспрецедентным случаем. Тот факт, что сверхмассивная черная дыра находится не в ядре галактики можно объяснить только тем, что она была рождена в результате прямого коллапса газового облака, говорят астрономы.

Но нужны дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить полученные результаты. Если это получится, то давний спор о рождении сверхмассивных черных дыр может быть решен.

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