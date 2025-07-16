Просто добавь воды: ученые поняли, почему на Венере невыносимо жарко

Новое исследование показывает, что планет, пригодных для зарождения жизни, может быть намного меньше, чем предполагалось. Ученые выяснили, что уровень воды на планете напрямую влияет на ее климат.

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По мнению авторов исследования, если на планете недостаточно воды на поверхности, то уровень концентрации углекислого газа в атмосфере может стать слишком высоким. Именно это объясняет, почему Венера стала настолько негостеприимной планетой, пишет New Scientist.

Команда ученых под руководством Хаскелл Уайт-Джанелла из Вашингтонского университета выяснила, что расположения планеты в обитаемой зоне звезды недостаточно для развития жизни.

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Ученые провели около 10 тыс. симуляций, чтобы выяснить, как уровень CO₂ будет меняться в зависимости от количества воды на поверхности планеты. За основу был взят размер планеты, подобной Земле, которая получала аналогичное количество света. Оказалось, что для обитаемости планеты необходимо, чтобы на ее поверхности было как минимум 20% воды от общего количества ее на Земле.

Дело в том, что вода, которая выпадает на поверхность планеты в виде дождя, играет ключевую роль по улавливанию углерода в почве. Именно вода запускает химические реакции в горных породах. Без определенного объема осадков, углекислый газ начнет накапливаться в атмосфере планеты. Это будет разогревать планету, и температура быстро поднимется выше 126°C, что выше порога за которым может существовать жизнь.

“Мы обнаружили, что существует пороговое количество воды, необходимое для поддержания стабильного климата”, - говорит Уайт-Джанелла.

Результаты исследования говорят, что для планеты недостаточно просто быть в зоне обитаемости звезды, чтобы на ней развилась жизнь.

Такие результаты могут объяснить, как Венера превратилась в раскаленный мир. На протяжении долгого времени ученые объясняли это тем, что с момента формирования Солнечной системы увеличилась яркость Солнца. Модели авторов исследования показали, что даже планета с таким же количеством воды, как на Земле, на месте Венеры растеряла бы свои запасы воды, а в атмосферу поднялось бы слишком много CO2.

Ученые говорят, что получили доказательство того, как планеты, похожие на Венеру, становятся такими горячими. Но картина может меняться, если планеты со временем начнут производить меньше углекислого газа, что можно увидеть на Марсе.

В случае с Марсом, жидкая вода поглотила слишком много углекислого газа, складируя его в виде карбонатных минералов в почве. В конце концов этот процесс сделал атмосферу Марса очень тонкой.

Напомним, выяснилось, почему Венера вращается не так, как остальные. Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с другими планетами Солнечной системы.