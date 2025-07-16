Просто додай води: вчені зрозуміли, чому на Венері нестерпно спекотно

Нове дослідження показує, що планет, придатних для зародження життя, може бути набагато менше, ніж передбачалося. Вчені з'ясували, що рівень води на планеті безпосередньо впливає на її клімат.

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На думку авторів дослідження, якщо на планеті недостатньо води на поверхні, то рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері може стати занадто високим. Саме це пояснює, чому Венера стала настільки негостинною планетою, пише New Scientist.

Команда вчених під керівництвом Хаскелл Вайт-Джанелла з Вашингтонського університету з'ясувала, що розташування планети в населеній зоні зірки недостатньо для розвитку життя.

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Вчені провели близько 10 тис. симуляцій, щоб з'ясувати, як рівень CO₂ змінюватиметься залежно від кількості води на поверхні планети. За основу було взято розмір планети, подібної до Землі, яка отримувала аналогічну кількість світла. Виявилося, що для населеності планети необхідно, щоб на її поверхні було щонайменше 20% води від загальної кількості її на Землі.

Річ у тім, що вода, яка випадає на поверхню планети у вигляді дощу, відіграє ключову роль в уловлюванні вуглецю в ґрунті. Саме вода запускає хімічні реакції в гірських породах. Без певного обсягу опадів, вуглекислий газ почне накопичуватися в атмосфері планети. Це розігріватиме планету, і температура швидко підніметься вище 126°C, що вище порога за яким може існувати життя.

"Ми виявили, що існує порогова кількість води, необхідна для підтримання стабільного клімату", — каже Вайт-Джанелла.

Результати дослідження говорять, що для планети недостатньо просто бути в зоні населеності зірки, щоб на ній розвинулося життя.

Такі результати можуть пояснити, як Венера перетворилася на розпечений світ. Протягом тривалого часу вчені пояснювали це тим, що з моменту формування Сонячної системи збільшилася яскравість Сонця. Моделі авторів дослідження показали, що навіть планета з такою ж кількістю води, як на Землі, на місці Венери розгубила б свої запаси води, а в атмосферу піднялося б занадто багато CO2.

Учені кажуть, що отримали доказ того, як планети, схожі на Венеру, стають такими гарячими. Але картина може змінюватися, якщо планети з часом почнуть виробляти менше вуглекислого газу, що можна побачити на Марсі.

У випадку з Марсом, рідка вода поглинула занадто багато вуглекислого газу, складуючи його у вигляді карбонатних мінералів у ґрунті. Зрештою цей процес зробив атмосферу Марса дуже тонкою.

Нагадаємо, з'ясувалося, чому Венера обертається не так, як інші. Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку порівняно з іншими планетами Сонячної системи.