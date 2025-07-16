Даже на Солнце есть пятна. Решена 400-летняя задача, которую впервые обнаружил Галилей (фото)

Ученые смогли объяснить, почему солнечные пятна остаются в стабильном состоянии длительное время. Эти пятна провоцируют появление взрывов, которые негативно влияют на наши технологии.

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Впервые пятна на Солнце обнаружил в начале XVII века астроном Галилео Галилей. С тех пор ученые пытаются разгадать их секреты. Эти темные пятна на поверхности Солнца могут сохраняться в течение нескольких дней или даже месяцев, но до сих пор астрономы не могли полностью объяснить, почему они остаются стабильными в течение такого длительного времени. Теперь же ученые решили эту 400-летнюю загадку. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Солнечные пятна представляют собой темные участки на поверхности Солнца, ведь там плазма холоднее, чем в окружающей среде. Солнечные пятна имеют сильные магнитные поля, сравнимые с силой магнитного поля в аппарате МРТ, но они охватывает площадь, которая больше площади Земли.

В течение 11-летнего солнечного цикла количество пятен на Солнце меняется Фото: NASA

В течение 11-летнего солнечного цикла количество пятен на Солнце меняется. Их становится больше во время солнечного максимума, то есть пика активности нашей звезды. Нестабильные магнитные поля в солнечных пятнах провоцируют появление таких взрывов как солнечные вспышки (выброс сильного излучения) и корональные выбросы массы (выброс солнечной плазмы). Это приводит к появлению солнечной бури, которая может оказать негативное влияние на работу спутников на орбите вокруг Земли, а также привести к сбоям в работе электросетей, а также других технологий на нашей планете.

Известно, что солнечные пятна могут оставаться стабильным и в течение нескольких дней и даже месяцев. В течение последних 50 лет астрономы считали, что солнечные пятна остаются стабильными благодаря равновесию между давлением плазмы и магнитным полем. Но доказать этот баланс было сложно из-за атмосферных возмущений, которые мешали наземным наблюдениям за Солнцем.

Солнечные пятна представляют собой темные участки на поверхности Солнца, ведь там плазма холоднее, чем в окружающей среде Фото: NASA

Теперь ученые создали новый метод, который устраняет помехи, создаваемые атмосферой Земли при наблюдении за Солнцем с помощью солнечного телескопа GREGOR. В результате ученые проанализировали поляризованный свет, излучаемый Солнцем, для измерения магнитных полей в солнечных пятнах с беспрецедентной точностью. Этот метод позволяет наблюдать за Солнцем также эффективно, как это делают космические аппараты.

Ученые выяснили, что магнитные силы внутри солнечных пятен идеально уравновешены силами давления, что обеспечивает строгое равновесие. Этот тонкий баланс объясняет, почему солнечные пятна могут существовать столь длительное время на турбулентной поверхности Солнца.

Нестабильные магнитные поля в солнечных пятнах провоцируют появление таких взрывов как солнечные вспышки (выброс сильного излучения) и корональные выбросы массы (выброс солнечной плазмы) Фото: NASA

Это открытие имеет важное значение. Теперь астрономы могут предсказать, когда солнечные пятна с высокой долей вероятности спровоцируют солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Более точное прогнозирование солнечных бурь может помочь защитить спутники, энергосети и астронавтов от вредного излучения. Также это важный прорыв в понимании физики Солнца.

Как уже писал Фокус, самый быстрый космический аппарат в истории прислал на Землю уникальные фотографии Солнца, полученные с самого близкого расстояния к нашей звезде.

Также Фокус писал о том, что Илон Маск сообщил, когда состоится десятый полет самой мощной ракеты в мире. Девять испытательных запусков самой большой ракеты в мире Starship оказались не совсем удачными, но владелец компании SpaceX, вероятно, не теряет надежду на то, что новое испытание будет успешным.