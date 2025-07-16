Попытка №10. Илон Маск сообщил, когда состоится полет самой мощной ракеты в мире (видео)

Девять испытательных запусков самой большой ракеты в мире Starship оказались не совсем удачными, но владелец компании SpaceX, вероятно, не теряет надежду на то, что новое испытание будет успешным.

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Илон Маск заявил, что его компания SpaceX запустит в космос Starship, самую мощную и самую большую ракету из когда-либо созданных, примерно через три недели. То есть запуск ожидается где-то в августе, пишет Space.

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Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск написал в своей социальной сети Х, что десятый испытательный полет Starship должен состоятся примерно через три недели. Это значит, что ракета Starship должна осуществить новый запуск где-то до конца августа, если все пойдет по плану.

Это будет уже четвертый испытательный запуск для Starship в этом году. Напоминаем, что данная ракетная система состоит из двух ступеней: ракеты носителя Super Heavy и космического корабля Ship. Обе ступени предназначены для повторного использования, то есть Starship высотой 122 метра является многоразовой ракетой. При этом она использует двигатели, позволяющие создавать самую большую тягу среди всех существующих космических ракет.

Компания SpaceX создала Starship для того, чтобы можно было перевозить большое количество людей и грузов как на околоземную орбиту, так и дальше в космос: на Луну и Марс. Но чтобы эти планы стали реальностью, ракета должна доказать то, что ее можно эксплуатировать, а для этого уже были проведены 9 испытательных полетов, которые были не совсем удачными.

Компания SpaceX создала Starship для того, чтобы можно было перевозить большое количество людей и грузов как на околоземную орбиту, так и дальше в космос: на Луну и Марс Фото: SpaceX

Илон Маск, вероятно, не теряет надежду на то, что новый запуск будет успешным, но, как уже писал Фокус, некоторые эксперты считают, что ракета Starship вообще никогда не будет введена в эксплуатацию.

Стоит сказать, что подготовка к десятому полету была сложной. 18 июня, как уже писал Фокус, верхняя ступень Starship взорвалась во время наземных испытаний двигателей. SpaceX вскоре определила вероятную причину взрыва: произошел сбой в работе бака с азотом в носовой части космического корабля. Поэтому сейчас SpaceX готовит новый корабль для 10 полета Starship.

Напоминаем, что во время седьмого, восьмого и девятого испытательного полета Starship, верхняя ступень ракеты взорвалась ранее в этом году.

Но ракета-носитель Super Heavy показала лучшие результаты. Например, во время 7-го и 8-го полетов нижняя ступень успешно вернулась после запуска на стартовую площадку. Там ее "поймала" своими манипуляторами стартовая башня. Во время 9-го полета Super Heavy взорвалась при попытке возвращения.

Компания SpaceX планирует использовать, чтобы и Super Heavy и Ship после возвращения захватывались манипуляторами стартовой башни, что повысит эффективность повторного использования каждой ступени Starship.

Как уже писал Фокус, программа американского секретного космического самолета X-37B получила финансирование в размере 1 миллиарда долларов.