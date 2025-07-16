Спроба №10. Ілон Маск повідомив, коли відбудеться політ найпотужнішої ракети у світі (відео)

Дев'ять випробувальних запусків найбільшої ракети у світі Starship виявилися не зовсім вдалими, але власник компанії SpaceX, ймовірно, не втрачає надію на те, що нове випробування буде успішним.

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Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить у космос Starship, найпотужнішу і найбільшу ракету з будь-коли створених, приблизно за три тижні. Тобто запуск очікується десь у серпні, пише Space.

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Засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск написав у своїй соціальній мережі Х, що десятий випробувальний політ Starship має відбутися приблизно за три тижні. Це означає, що ракета Starship має здійснити новий запуск десь до кінця серпня, якщо все піде за планом.

Це буде вже четвертий випробувальний запуск для Starship цього року. Нагадуємо, що ця ракетна система складається з двох ступенів: ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Ship. Обидва ступені призначені для повторного використання, тобто Starship заввишки 122 метри є багаторазовою ракетою. При цьому вона використовує двигуни, що дають змогу створювати найбільшу тягу серед усіх наявних космічних ракет.

Компанія SpaceX створила Starship для того, щоб можна було перевозити велику кількість людей і вантажів як на навколоземну орбіту, так і далі в космос: на Місяць і Марс. Але щоб ці плани стали реальністю, ракета має довести те, що її можна експлуатувати, а для цього вже було проведено 9 випробувальних польотів, які були не зовсім вдалими.

Компанія SpaceX створила Starship для того, щоб можна було перевозити велику кількість людей і вантажів як на навколоземну орбіту, так і далі в космос: на Місяць і Марс. Фото: SpaceX

Ілон Маск, ймовірно, не втрачає надії на те, що новий запуск буде успішним, але, як уже писав Фокус, деякі експерти вважають, що ракета Starship взагалі ніколи не буде введена в експлуатацію.

Варто сказати, що підготовка до десятого польоту була складною. 18 червня, як уже писав Фокус, верхній ступінь Starship вибухнув під час наземних випробувань двигунів. SpaceX незабаром визначила ймовірну причину вибуху: стався збій у роботі бака з азотом у носовій частині космічного корабля. Тому зараз SpaceX готує новий корабель для 10 польоту Starship.

Нагадуємо, що під час сьомого, восьмого і дев'ятого випробувального польоту Starship, верхній ступінь ракети вибухнув раніше цього року.

Але ракета-носій Super Heavy показала кращі результати. Наприклад, під час 7-го і 8-го польотів нижній ступінь успішно повернувся після запуску на стартовий майданчик. Там його "спіймала" своїми маніпуляторами стартова вежа. Під час 9-го польоту Super Heavy вибухнула під час спроби повернення.

Компанія SpaceX планує використати, щоб і Super Heavy, і Ship після повернення захоплювалися маніпуляторами стартової вежі, що підвищить ефективність повторного використання кожного ступеня Starship.

Як уже писав Фокус, програма американського секретного космічного літака X-37B отримала фінансування в розмірі 1 мільярда доларів.