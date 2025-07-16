Навіть на Сонці є плями. Вирішено 400-річну задачу, яку вперше виявив Галілей (фото)

Учені змогли пояснити, чому сонячні плями залишаються в стабільному стані тривалий час. Ці плями провокують появу вибухів, які негативно впливають на наші технології.

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Уперше плями на Сонці виявив на початку XVII століття астроном Галілео Галілей. Відтоді вчені намагаються розгадати їхні секрети. Ці темні плями на поверхні Сонця можуть зберігатися протягом кількох днів або навіть місяців, але досі астрономи не могли повністю пояснити, чому вони залишаються стабільними протягом такого тривалого часу. Тепер же вчені вирішили цю 400-річну загадку. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Сонячні плями являють собою темні ділянки на поверхні Сонця, адже там плазма холодніша, ніж у навколишньому середовищі. Сонячні плями мають сильні магнітні поля, які можна порівняти з силою магнітного поля в апараті МРТ, але вони охоплюють площу, яка більша за площу Землі.

Протягом 11-річного сонячного циклу кількість плям на Сонці змінюється Фото: solar-system

Протягом 11-річного сонячного циклу кількість плям на Сонці змінюється. Їх стає більше під час сонячного максимуму, тобто піку активності нашої зірки. Нестабільні магнітні поля в сонячних плямах провокують появу таких вибухів як сонячні спалахи (викид сильного випромінювання) і корональні викиди маси (викид сонячної плазми). Це призводить до появи сонячної бурі, яка може мати негативний вплив на роботу супутників на орбіті навколо Землі, а також призвести до збоїв у роботі електромереж, а також інших технологій на нашій планеті.

Відомо, що сонячні плями можуть залишатися стабільним і протягом декількох днів і навіть місяців. Протягом останніх 50 років астрономи вважали, що сонячні плями залишаються стабільними завдяки рівновазі між тиском плазми та магнітним полем. Але довести цей баланс було складно через атмосферні збурення, які заважали наземним спостереженням за Сонцем.

Сонячні плями являють собою темні ділянки на поверхні Сонця, адже там плазма холодніша, ніж у навколишньому середовищі Фото: solar-system

Тепер вчені створили новий метод, який усуває перешкоди, що створюються атмосферою Землі під час спостереження за Сонцем за допомогою сонячного телескопа GREGOR. У результаті вчені проаналізували поляризоване світло, випромінюване Сонцем, для вимірювання магнітних полів у сонячних плямах із безпрецедентною точністю. Цей метод дає змогу спостерігати за Сонцем так само ефективно, як це роблять космічні апарати.

Вчені з'ясували, що магнітні сили всередині сонячних плям ідеально врівноважені силами тиску, що забезпечує сувору рівновагу. Цей тонкий баланс пояснює, чому сонячні плями можуть існувати настільки тривалий час на турбулентній поверхні Сонця.

Нестабільні магнітні поля в сонячних плямах провокують появу таких вибухів як сонячні спалахи (викид сильного випромінювання) і корональні викиди маси (викид сонячної плазми). Фото: NASA

Це відкриття має важливе значення. Тепер астрономи можуть передбачити, коли сонячні плями з високою часткою ймовірності спровокують сонячні спалахи і корональні викиди маси. Точніше прогнозування сонячних бур може допомогти захистити супутники, енергомережі та астронавтів від шкідливого випромінювання. Також це важливий прорив у розумінні фізики Сонця.

Як уже писав Фокус, найшвидший космічний апарат в історії надіслав на Землю унікальні фотографії Сонця, отримані з найближчої відстані до нашої зірки.

Також Фокус писав про те, що Ілон Маск повідомив, коли відбудеться десятий політ найпотужнішої ракети у світі. Дев'ять випробувальних запусків найбільшої ракети у світі Starship виявилися не зовсім вдалими, але власник компанії SpaceX, ймовірно, не втрачає надію на те, що нове випробування буде успішним.