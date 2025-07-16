Игра гравитации и тени: в звездной системе с тремя большими Землями нашли еще одну планету

Новая планета была обнаружена в звездной системе Kepler-139, где ранее астрономы нашли 4 мира. Один из них является газовым гигантом, а три остальные принадлежат к классу супер-Земля. Предполагается, что новая планета также является газовым гигантом. Она в 35 раз больше Земли.

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Астрономы провели новое наблюдение за уже известной звездной системой Kepler-139, расположенной почти в 1300 световых годах от нас. Ранее космический телескоп Kepler обнаружил, что вокруг звезды Kepler-139 вращаются четыре планеты, но ученые считали, что их может быть больше. Теперь же изучение орбит известных планет помогло обнаружить пятый мир, который в 35 раз больше Земли. Один оборот вокруг звезды планета совершает за 355 дней. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Четыре планеты в звездной системе Kepler-139

Космический телескоп Kepler, который уже выведен из эксплуатации, обнаружил с помощью транзитного метода три планеты, принадлежащие к классу супер-Земля, вращающиеся вокруг звезды Kepler-139 на разном расстоянии. Транзитный метод состоит в том, что телескоп видит падение яркости звезды, когда на ее фоне проходит планета. Проще говоря, планета создает нечто похожее на тень. С помощью изучения так называемых колебаний звезды под действом гравитации планет, ученые смогли определить их массу.

Разрывы в орбитах планет указывали на то, что в этой звездной системе должны находится еще планеты. Но телескоп Kepler не мог видеть миры, которые находятся на наклонных орбитах и не осуществляют проход на фоне своей звезды.

Позже астрономы обнаружили, что вокруг звезды Kepler-139 вращается четвертая планета – газовый гигант Kepler-139e, который находится дальше остальных трех миров и его орбитальный период составляет примерно 5,5 земных лет.

Точные измерения орбит всех четырех планет и их гравитационного влияния друг на друга и на звезду позволили астрономам сделать вывод о существовании как минимум еще одной планеты.

Скрытая планета в звездной системе Kepler-139

Все планеты притягиваются друг к другу с помощью гравитации и это может влиять на скорость их прохождения на фоне звезды. Когда астрономы изучили скорость прохождения трех супер-Земель на фоне звезды, выяснилось, что она не соответствует прогнозам. Эту аномалию нельзя было объяснить только влиянием гравитации газового гиганта.

Этот гигантский мир, получивший название Kepler-139f, находится между газовым гигантом Kepler-139e и самой далекой от звезды супер-Земли под названием Kepler-139c Фото: space.com

Ученые изучили гравитационное влияние гипотетической планеты на звезду и другие миры и обнаружили, что она все же существует. Этот гигантский мир, получивший название Kepler-139f, находится между газовым гигантом Kepler-139e и самой далекой от звезды супер-Земли под названием Kepler-139c. Но пока это лишь косвенные доказательства существования пятой планеты.

В звездной системе Kepler-139 скрываются и другие планеты

Ученые считают, что в звездной системе Kepler-139 могут существовать и другие срытые планеты, которые еще предстоит обнаружить. Предполагается, что они могут находиться между орбитами планет Kepler-139c и Kepler-139b.

Теперь астрономы намерены получить прямые доказательства существования пятой планеты в системе Kepler-139, а также, возможно, им удастся с помощью более современных телескопов найти и другие скрытые миры.

Напоминаем, что планеты класса супер-Земля имеют массу, которая в1-10 раз больше массы нашей планеты. Это каменистые миры, как и Земля. Масса газовых гигантов в десятки и сотни раз больше, чем у нашей планеты. Для сравнения масса планеты Сатурн в 95 раз больше, а масса планеты Юпитер – в 317 раз больше.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили планету, которая только начала формироваться в газовом диске, окружающем далекую молодую звезду.

Также Фокус писал о том, что обнаруженная в космосе "Бесконечность" подтверждает теорию создания огромных черных дыр. Астрономы считают, что они нашли доказательства теории, согласно которой сверхмассивные черные дыры могут формироваться напрямую из газовых облаков. То есть для этого не нужны звезды, которые взрываются сверхновыми.